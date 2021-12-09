張天賦《記憶棉》落榜被質疑遭商台打壓　張敬軒：年底好多揣測

張敬軒（軒仔）今日（9/12）現身中環出席新店開幕活動。提到近日有指MC張天賦新歌《記憶棉》在商業電台「903專業推介」一周播出9次，仍被踢出流行榜。相反陳柏宇的《對得起自己》和林奕匡的《解答》分別只有六次及五次播放率，卻榜上有名。令到不少MC粉絲感不滿，質疑商台疑似力捧Edan奪男新人金獎而鋪路，紛紛在網上留言鬧爆商台欠缺公信力。

張敬軒就上述此事接受《香港01》訪問說：「我諗佢哋唔係惡意性質，佢哋只係出於支持自己鐘意嘅歌手，所以絕對係可以理解。咁我具體睇到MC佢，做每一件事都係出盡力，而且唱功亦十分之紮實。但好老實講，喺我哋呢個行業，就算你幾咁努力，最後張成績單點樣派發，嗰把尺最後都係喺觀眾同樂迷度，咁所以我哋要對得住自己，同對得住樂迷。至於其他主辦單位，佢哋都有自己嘅評分標準，又有其他做法，我諗都係其次嚟。」

張敬軒即場調酒。（陳順禎攝）

對於有網民質疑商台疑似為Edan鋪路攞新人金獎。軒仔表示：「其實由我出道嗰年，每年去到年底都會有好多呢啲新聞，亦有好多揣測。而作為一位觀眾去睇娛樂新聞都覺得幾吸引。就好似我喺呢個台大豐收，但喺第二個台度就一個獎都冇。咁所以喺我哋呢行嘅行業入面，競選係比較刺激嘅環節。而每一個頒獎禮，有佢哋嘅機制唔同嘅評選嘅規則，反而可以Keep到唱片公司同個歌手本身唔可以怠慢。」