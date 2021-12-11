J.Arie演唱會｜首次個唱即大跳辣身舞　意識大膽意外被媽咪讚專業

J.Arie（雷深如）首個演唱會《PERFECTLY GUILTY LIVE》，昨晚（10/12）在海洋公園怡慶坊圓滿結束，除了全場座無虛席，當晚更安排網上直播，方便來自全球超過20多個國家的歌迷同步收看。一向少跳舞的J.Arie更在演唱會上盡顯大膽尺度，分別與男、女dancer大跳辣身舞，又玩SM道具。

J.Arie順利完成首個個人演唱會。

今次演唱會以精神病為主題，J.Arie一出場即坐著輪椅，大部份樂迷都響應穿上全身白色衣服扮精神病院病人，J.Arie見到台下「白袍病患者」十分感動。而演唱會中最為高潮之處，莫過於J.Arie身穿黑色吊帶短裙性感出場，分別與女dancer大跳性感貼身舞蹈，甚至騎在赤裸上身的猛男dancer身上，性感尺度讓人譁然。另她更躺在「病」床上玩SM道具，意識大膽，同樣讓台下觀眾High爆。

+ 3

當晚J.Arie都甚少說話，演唱會尾聲才與樂迷對話，她在台上笑言：「喺2013年新人頒獎時候講得太多嘢，大家都想打X我，呢個經歷太深刻，所以我就話我開演唱會要到最後先講嘢。」期間，J.Arie更特登走到身後的樂隊，訪問音樂總監伍仲衡：「今晚開不開心？」伍仲衡認真表示：「不開心，好肚餓，已經over run了！」伍大師還催促J.Arie不要再訪問，快些唱歌，繼續嗌「好肚餓」，惹來全場爆笑。

問到伍仲衡的感受，他竟然說「好肚餓」！

演唱會過後，對於跳性感舞，J.Arie直言一開頭都好怕父母黑面：「好多謝父母來支持，仲一直坐喺觀眾席冇離開，性上癮部份，之前有預告畀父母知，媽咪睇完後竟然讚我好專業，我覺得好開心，好感動。」