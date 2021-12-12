陳凱詠演唱會｜Serrini做嘉賓 善意提醒Jace：記得扣實啲鈕

《陳凱詠UNBORDERED演唱會》今晚（12/12）在九展Star Hall舉行最後一場，尾場獲林家謙、KB（李建宏）、張蔓莎、張蔓姿等到場支持。



《陳凱詠UNBORDERED演唱會》今晚（12/12）在九展Star Hall舉行最後一場，尾場獲林家謙、KB（李建宏）、張蔓莎、張蔓姿等到場支持。（周倪瑩攝）

一開始Jace身穿紅色皮褸，先以大熱作《天生二品》揭開序幕，不過有別過往的跳唱表演，這次Jace「Rock妹」上身，把這首歌改編成搖滾版本。其後Jace在翻唱《Sk8er Boi》和《Good 4 U》後，隨即送上新歌《收聲多謝》。她脫下外套，以性感戰衣示人，期間不但行catwalk，更跳起火辣熱舞，博得觀眾熱烈歡呼。

今晚第一位嘉賓Serrini登場，並合唱一曲《相對濕度》。（周倪瑩攝）

及後今晚第一位嘉賓Serrini登場，並合唱一曲《相對濕度》。及後Serrini稱自己身穿着閃爆長裙，目的是襯托Jace，又笑說：「今晚唔可以講D字，因為今晚有啲中二嘅學生，今日唔會講粗口。」Jace則笑說：「今晚星期日，小朋友第二日要返學，可能得返啲中五嘅喺度。」

Serrini又說自己本來獲邀擔任早前的《Processed 音樂會》嘉賓，不過因為當時要參演舞台劇而未能成事，Jace說幸好他無法參與。（周倪瑩攝）

Serrini又說自己本來獲邀擔任早前的《Processed 音樂會》嘉賓，不過因為當時要參演舞台劇而未能成事。Jace說幸好她無法參與，否則今晚未必能擔任嘉賓，Serrini即問：「即係嗰日去咗Music Zone，你就唔請我喇？」Jace急忙解釋：「我驚你唔會嚟呀嘛，你咁難請。」Serrini再說這次擔任嘉賓，希望Jace有足夠時間換戰衣，最後更說：「你記得扣實啲鈕喎。」場面相當搞笑。