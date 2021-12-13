MC張天賦為聖誕音樂企劃擔任嘉賓　獻唱《記憶棉》引粉絲迫爆商場

音樂人陳詠謙與Sunny Idea創立的Shuffle & Repeat，於今個聖誕舉辦「Christmas Love Sharing」音樂企劃，於十二月舉辦三場《CLS聖誕騷》，邀請得網絡平台「試當真」、「小薯茄」及「FHProductionHK」與歌手，並即場獻唱三首全新聖誕歌曲，跟樂迷迎接聖誕。繼日前有Jessica陳苡臻、Gareth.T 湯令山現身，昨日（12/12）陣容更加強勁，有人氣高企的MC張天賦及YouTuber「藍仔頭」，吸引大批粉絲前來朝聖，觀眾迫滿朗豪坊。

MC張天賦擔任CLS聖誕騷》第二場演出歌手，吸引大批粉絲前來朝聖，觀眾迫滿朗豪坊。

近日連番發表音樂作品的FHProductionHK代表人物藍仔頭打頭陣出場，一眾網迷的尖叫聲此起彼落。回想與MC合作為今次《CLS聖誕騷》製作的聖誕歌《聖誕很忙》，藍仔頭指過程雖然充滿壓力，但感覺相當神奇，他解釋：「同MC合作真心大壓力，尤其當聽佢唱Live，超級好聽；至於我，要多謝作曲兼監製嘅洪嘉豪，佢好用心地逐個音幫我糾正，當完成混音後，我聽完，忍唔住大叫『Miracle』！」

分享完感受後，另外兩位FHProductionHK成員出場，包括近南哥（Louis）、嘉盈，他們一起合唱藍仔頭的作品《樣衰唔係罪》，帶動現場氣氛急升溫。之後輪到畫畫互動環節，「反對無效」MV女主角 Santis緊接登場，先由觀眾抽出場景紙仔，再由充滿畫畫天份的Santis、嘉盈，將問題的場景畫在畫紙上，充份表現出兩人的藝術天份；隨後FHProductionHK另一位代表Me Chan陳逸敏，送上國語情歌《我不配被愛》，她笑言雖然歌曲太傷感，不太適合現場氣氛，但希望觀眾喜歡她的音樂。

Me Chan陳逸敏。

每場《CLS聖誕騷》，都會發表一首原創聖誕歌，今次由MC、藍仔頭合唱的《聖誕很忙》，在YouTube發表短短一星期，點擊已超過四十萬。有份負責製作的德朗、Erin，跟MC、藍仔頭一起出場，與音樂人陳詠謙分享創作過程，還有拍MV時的趣事，藍仔頭更踢爆MC拍MV時，每有親密少少的動作，便會怕醜彈開，為此MC無奈地解釋：「我都唔知點解，每次要在鏡頭前做親密動作，就會好唔習慣。」提到錄歌過程，身為唱家班的MC，自爆頻頻走音，他說：「其中有一句歌詞，唔知點解一唱就走音，我要來回不停聽不停聽。」

各人都有同現場觀眾互動。

只要是MC和FHProductionHK的支持者，對《聖誕很忙》MV內的每一個細節，一定相當熟悉，所以在「MV大考驗」的有獎問答環節，觀眾反應相當熱烈。另外，接近尾聲時，MC現場演繹大熱歌曲《記憶棉》，壓軸再送上與FHProductionHK藍仔頭合唱的《聖誕很忙》，為第二場音樂企劃，劃上完美句號。