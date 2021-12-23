周國賢開神秘個唱與忠粉開聖誕派對　精心安排歌單為觀眾送上驚喜

周國賢（Endy）每年都會跟歌迷會於12月聚會，今年他選擇在昨晚（22/12）於香港演藝學院神秘舉行一個名為《the shadow of the lost boy》音樂會，完全沒有公開發售門券，只設網上門票，至於500個座位則隨機抽選歌迷，憑邀請函出席聚會。今次神秘度極高，甚至連記者傳媒都沒有被邀請到現場。Endy笑言：「因為這次音樂會其實是本著『開聖誕party』的心態去舉行，我腦海中的畫面是跟熟悉的老朋友點著柴火說心事那樣，我估大家搞party也不會大排筵席掛，所以就舉行了一個『自私show』，哈哈！」

全場500個座位只安排歌迷入場，你哋收唔收到邀請函？

音樂會以秘密部屋主題，佈置以小房間不同玩具黑影配合光影效果，神秘又聖誕溫馨的舞台感覺。今次每位歌迷都需要自備禮物一份交換，他亦準備了一份神秘禮物送給歌迷當做聖誕禮物，他抽到歌迷的禮物是一棵BB仙人掌，他更笑說：「原來係吉吉！」除了新歌《身後身》及《塵世美》外，Endy全晚都選擇唱了創作給其他朋友歌手的歌曲，及一些平時很少公開演唱的歌曲，歌迷紛紛表示意想不到，每次都忍不住不停尖叫。當邀請Fans上台，原本是請她像模特兒坐在旁邊沙發上，但歌迷居然堅決要合唱《目黑》，周國賢當然奉陪到底一齊合唱。最後大家全場起身一起大合唱。

他也談到2022年願望：「認識我的人都知道我的性格比較順其自然，對自己的工作沒那麼多目標，比較『佛系』。反而在日常生活中，我希望自己可以像這次這個show一樣，隨性一點、寫多一點自私的歌，滿足咗自己先！最緊要自己開心！那才有力量創作出令別人開心和感動的音樂。」