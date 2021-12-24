Serrini演唱會｜化身盛裝舞會歡度佳節　邀台下觀眾一同朗讀宋詞

佳節將至，唱作人Serrini（梁嘉茵）一連五場（22/12至25/12）的音樂盛裝舞會《SERRINI TREE BALL BALL - X'MAS 2021》正式揭開序幕，希望與各位「樹打手」提早過一個溫暖又難忘的聖誕。Serrini喜歡與觀眾直接交流的感覺，所以這次特意在只有一百多個座位的西九文化區戲曲中心茶館劇場舉行演出。

一如上次做法，歌迷要入場睇Serrini演唱會，就要考試。

身穿一襲白裙的Serrini在閃令令的波波聖誕樹後出場，歡迎各位化身成為「名媛」，過五關斬六將經過考試購票入場的「樹打手」，並感嘆自己原來寫了歌已差不多有十年，笑說接下來演出的歌曲《不知道什麼時候》、《你不想再跟我看戲》是不堪回首的題材，但也是滋養她的不同音樂創作。

Serrini與歌迷歡度聖誕節。

一如以往，「梁博士」希望大家「讀多啲書」，唱畢《Don't Text Him》及《我在流浮山滴眼水》後，Serrini除了與觀眾一同朗讀宋詞，更精心挑選了幾本有關「心靈成長」的書送給台下的幸運兒，相信必定是他們本年度最難忘的聖誕禮物。互動交流當然不止於此，Serrini唱《~旋轉with me*》時邀請全場觀眾起立，一同放下世俗繁瑣來跳「旋轉舞」。

Serrini喺演唱會要求大家讀宋詞？

換上深藍色長裙後，Serrini演繹新歌《Sweet Sweet Christmas》及《樹》，是次演出更是兩首新歌的首唱，她說：「感謝這次的音樂總監Edgar（孔奕佳）為這次演出多首作品重新編曲，更參與《樹》的製作部分，令歌曲帶點中世紀音樂的感覺。」如果還想欣賞這個聖誕舞會，與「樹妮妮」共度平安夜，就記得把握最後機會購買網上版門票，買「安拉菲」後更可於指定時間收看重播，延續浪漫氣氛！

Serrini首度獻唱新歌《Sweet Sweet Christmas》及《樹》。

【SERRINI TREE BALL BALL - X'MAS 2021 Online】

直播時間：12月24日晚上8時（GMT+8）

重播時間：12月25日下午3時 - 12月27日凌晨3時（GMT+8）

購票及播放平台：KKTIX

門票格價：

家庭票：$580

獨賞票：$280 / $260（指定信用卡優惠）