達明一派演唱會｜黃耀明唔敢重看《金燕子》：我拖低鐘楚紅嘅水準

《達明一派REPLAY LIVE 2021》最後一場昨日（26/12）於灣仔新伊館圓滿結束，導演杜琪峯、鍾楚紅、劉天蘭、岑寧兒、前廣播處長張敏儀等人到場支持。黃耀明於首場透露《那個下午我在舊居燒信》的Video被消失，昨晚「那個下午我在RE:PLAY中被消失的影像」最終於達明一派和明哥的Facebook及Instagram曝光。片段模擬明哥與劉以達用通訊軟件對話，除有舊香港的照片，更有回歸典禮、沙士時淘大花園等新聞照片。至於有關娛樂圈的照片，分別有參與《民主歌聲獻中華》的鄧麗君、成龍，一些逝世藝人如吳孟達、黃家駒、梅艷芳、張國榮及盧凱彤的照片。

達明一派與觀眾重溫《我等著你回來》及《你還愛我嗎》兩張專輯。

接著明哥獻唱電影《金燕子》主題曲《情探》，女主角鍾楚紅上前送花，全場觀眾報以熱烈掌聲。明哥表示自己多年來不敢重溫該電影：「我嘅演技拖低咗紅姑嘅水準，我好怕喺大銀幕睇到自己，不過首主題曲過咗咁多年仲好好聽。」最後明哥鼓勵大家在艱難時更需要幽默感，在旁的阿達叫香港人要有智慧地面對問題。唱出最後一首歌前，明哥祝願香港人有一個平平安安、開開心心的2022年，他續說：「大家要生活落去、快樂落去，所有人都要見多啲，唔好畀邪惡勢力令大家匿埋。」演唱會以《今天應該很高興》作結。