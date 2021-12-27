新城頒獎禮持續更新｜姜濤奪「勁爆我撐歌手」　多謝姜糖全場哄動

《新城勁爆頒獎禮2021》於今晚（27日）假灣仔會展舉行，為2021年度樂壇頒獎禮揭開序幕。由於過去兩年因社會運動及疫情關係，頒獎禮只進行簡單頒獎儀式，一眾歌手及樂迷對今年終於能回歸舉行大型頒獎典禮而感興奮。今年新城頒獎典禮的口號為「熱創不停．音樂向前」。

【19:55】頒獎禮正式開始，一眾參加頒獎禮的歌手獲邀上台大合照，而人氣組合MIRROR 12位成員亦企第一排正中間，現場亦有大量粉絲舉起燈牌。另外，姚焯菲及炎明熹就分別亦黑白造型亮相。

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「勁爆新人」—炎明熹、姚焯菲、力臻、ANSONBEAN、鄧麗英和Lokman@MIRROR

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「勁爆歌曲」—《思念即地獄》 馮允謙

《荊棘海》 泳兒

《今天不營業》胡鴻鈞

《留下來的人》C AllStar

「勁爆躍進歌手」—曾樂彤、龔柯允、王君馨、謝高晉和黃淑蔓

勁爆改編歌曲

《畫出彩虹》主唱：歐信希

《愛的故事(上集)》主唱：艾妮

《我的故事》主唱：露雲娜

勁爆作曲—《多喝水》Howie@Dear Jane

勁爆填詞—《荊棘海》周耀輝

勁爆編曲—《我的故事》Allan Lau

勁爆監製—舒文

勁爆音樂製作—C AllStar

C AllStar奪得勁爆音樂製作大獎。（直播畫面）

勁爆獨立音樂人— 張進翹、馬敬恆、應智越

勁爆國語力歌曲—《倔強》谷婭溦

勁爆合唱歌— 《都市~Lonely Night~》Delta T/楊雅餘

勁爆人氣偶像— 江𤒹生、盧瀚霆、陳卓賢

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勁爆唱作人— 許靖韻 / 林家謙

「勁爆歌曲」— 《100歲備忘錄》石詠莉

《先哭為敬》鄭欣宜

《BOSS》 MIRROR

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勁爆新媒體歌曲—《差一些什麼?》李靖筠、《我會害怕》菊梓喬、《多喝水》鄭融

勁爆突破歌手—施匡翹

勁爆我撐歌曲—《十倍速》吳浩康、《零歲》陳展鵬、《火和火柴》吳若希

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勁爆我撐新人—呂爵安

勁爆我撐歌手—姜濤

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勁爆年度歌手—張敬軒

勁爆專輯—《The Brightest Darkness》張敬軒

勁爆播放指數歌曲—《俏郎君》張敬軒

勁爆歌曲：《佛系人生》許廷鏗

勁爆演繹大獎：許廷鏗