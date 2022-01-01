叱咤2021｜神隱一年後無預警復出　張敬軒第五度贏男歌手金獎

元旦日（1/1）在亞博館Arena舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，「皇上」張敬軒第五度贏得「叱咤樂壇男歌手」金獎。對於軒仔而言，這不但是慶祝出道20周年最好的禮物，更證明用一年時間密謀籌備的音樂大計深受外界歡迎。



神隱近一年後再重返樂壇，軒仔藉著《The Brightest Darkness》的成功，再次贏得男歌手金獎殊榮。（葉志明攝）

記得軒仔在2020年沒有推出任何單曲，只透過社交平台與歌迷溝通，在音樂上也只在11月底舉行當年唯一一個紅館演唱會，並首唱不派台的廣告歌《見或不見》。而在1月7日，軒仔無預警推出全新專輯《The Brightest Darkness》，收錄合共17首歌，也象徵著過去以製作卡拉OK為主的飛圖唱片以全新姿態登場，除了在音樂上得到更大自主權，軒仔也希望日後能透過自家品牌培育新人。除了碟內派台歌《俏郎君》、《Sweet Escape》、《無城有愛》和《重頭開始》外，軒仔更與黎明合唱單曲《Old Fashioned》，在各大流行榜的成績出眾。在年底，軒仔為演唱會克服畏高，爬上246米利園頂樓拍攝海報，更為製作主題曲《On My Way》通宵趕工，顯示出40歲的他依然對事業充滿拼勁。

正當大家推測軒仔何時推出新歌，他在1月即推出新碟，為歌迷製造驚喜。（資料圖片）

與此同時，軒仔也開始公開表達對樂壇的願景，面對MIRROR、per se、Tyson Yoshi（程浚彥）、林家謙等新勢力，他不但願意欣賞、鼓勵，更直言自己在創作上更大膽：「冇再好似我哋以前咁，即係例如唱片公司有時會話聽眾鍾意聽咩，想我哋做咩，我覺得今年多咗好多大膽嘅音樂，對行業係一個好現象，連帶我做音樂都大膽咗，等咗呢個氣氛好耐。」而面對MIRROR成員挑戰，軒仔曾笑說：「我覺得係樂壇關愛座啫！老實講，我覺得自己摱車邊係開心㗎，感覺好似青春咗好多，幫我拉低咗年齡指數，好似跌返落3字頭。」

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