2022跨年｜郭富城趕工拍完戲　抽離沉鬱角色：要開開心心上台

除夕夜晚（31/12），各區都有倒數活動及跨年演唱會，而《2021美麗的夜 香港跨年演唱會》就在中環海濱活動空間舉行。天王郭富城（Aaron）為演唱會擔任壓軸嘉賓，接連獻唱《對你愛不完》、《狂野之城》和《唱這歌》。除了與觀眾倒數2022年來臨，更以《動起來》為觀眾送上祝福。

城城壓軸登場，以經典快歌炒熱全場氣氛，更陪觀眾迎接2022年。（陳順禎攝）

表演後城城接受傳媒訪問，他先為讀者送上祝福：「呢兩年喺疫情下大家都過得好辛苦，希望疫情快啲過去，大家都順順利利過正常生活，想做咩就做咩，要咩有咩，開開心心。」

新年快樂！（陳順禎攝）

今晚太太方媛亦有帶同囡囡到現場支持老公，城城直言相當興奮，又說上年因工作及疫情未能在香港倒數，今年是「細寶」第一次在台上看爸爸表演，自己也不停向女兒飛吻。他坦言有一段時間害怕自己未能脫離《臨時械劫》中的角色，影響家人過節日的氣氛：「呢個角色好沉鬱，自己都知道係好難抽離到呢個角色，（依家抽離到？）因為噚日天光嘅時候拍完我嘅戲份，第一件事就係剃晒啲鬚。我拍完返到屋企嘅時候已經知道自己怪怪地，我太太都明白。我話今日一定要順利拍晒，因為我今日要上呢個舞台，要開開心心，畀大家見到真正嘅郭富城！終於劇組都順利拍晒，同埋呢兩個月我未試過瞓到8個鐘覺，今日終於做到，原來呢種滋味係咁特別，咁開心。」

老婆方媛帶細寶一齊睇騷撐爸爸。（陳順禎攝）

除了完成工作，城城更立即瞓足8個鐘同剃鬚，令自己在心理上迅速投入除夕舞台。（陳順禎攝）

城城坦言自上年的慈善演唱會後，已經有一年時間沒有踏足舞台，今次能站上舞台，又能透過傳媒為大家送上祝福，自己也覺得十分完滿。回顧2021年，城城慶幸過去有兩個月時間本地確診幾乎清零，令大家可以盡情放鬆：「大家都可以出嚟鬆一鬆，又可以用消費券購物，呢段時間睇到香港人有一段時間可以感受到快樂，不過真正嘅快樂真係要等到疫情過去，作為香港人，大家都希望可以過返正常生活，全球都係咁。我覺得喺疫情入面，大家都珍惜工作，尤其是電影行業，喺疫情下台前幕後都開唔到工，所以就做慈善演唱會幫佢哋籌款。今年見到喺香港有好多劇組開緊工，對行內係好大鼓勵，希望佢哋有工開，而大家都要去電影院買飛支持香港電影。」至於音樂上，城城喜見今年有不少新血加入：「我都做過新人，今年喺樂壇見到有咁多新人出嚟，受到咁多觀眾支持，我係好開心嘅。樂壇係需要咁嘅，同埋要百花齊放。」他希望樂迷能在除夕夜於其他地方見到心儀的歌手，不怕觀眾會拿各大除夕騷作比較。

城城喜見樂壇新血湧現。（陳順禎攝）

談起城城在聖誕節時扮演聖誕老人，他坦言最重要是博得小朋友一笑，認為逗囡囡笑是爸爸的責任。他笑說自己為不被女兒發現，於是說自己要替聖誕老人照顧鹿，最後女兒真的不知道爸爸扮聖誕老人。被問到農曆新年會否改扮財神，他直言：「梗係要一set啦！扮埋財神，等佢哋攬住，當然要佢哋錫我一淡啦，畀佢哋攬實啲。只要佢哋開心，我就會開心。」