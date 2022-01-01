2022跨年｜曾比特被林子祥摸頭後唔洗頭　陳凱詠對叱咤攞獎冇信心

除夕夜晚（31/12），各區都有倒數活動及跨年演唱會，而《2021美麗的夜 香港跨年演唱會》就在中環海濱活動空間舉行。曾比特（Mike）除了獻唱新歌《奔跑吧！》外，也與泳兒和林子祥合唱《成吉思汗》、《阿里巴巴》和《狂歡》，期間阿Lam更摸著Mike的頭，似乎對他的爆炸頭感興趣。

畀阿Lam摸過爆炸頭後，Mike在後台即說不會洗頭！（谷live畫面）

Mike和師姐陳凱詠（Jace）在表演後接受傳媒訪問，談起阿Lam，Mike即笑說：「佢問我個頭係咪好亂，我諗今晚唔會洗頭，今年都唔會洗。（緊張？）幾緊張，佢係我由細聽到大嘅前輩，都會唱佢好多嘅歌，竟然今次有機會合作，所以我好緊張，亦好興奮。佢一路唱歌，啲嘢話嚟就嚟，希望未來嘅日子可以唱到好似佢咁。」

Jace今晚演繹《收聲多謝》及《I Wish》，但沒有機會與前輩合作。她期待能與杜德偉合唱：「因為我爸爸好鍾意杜德偉，所以我細細個已經聽佢嘅歌，頭先佢唱嘅歌我都識，希望下次有機會『脫掉脫掉』，哈哈。」

談及Jace早前素顏直播，她認為自己較隨意，認為素顏能令觀眾看到最真實的自己。（陳順禎攝）

元旦日也是叱咤頒獎禮舉行的大日子，Jace指準備戰衣其次，希望著得輕鬆，以最漂亮一面見各方好友。談到是否對奪獎有信心，她坦言：「真係冇乜，我覺得獎唔係咁容易就攞到，畀心機做多啲歌先，之後先諗獎項嘅嘢。」Mike則指自己以平常心看待：「我冇一個好大嘅諗法，信心一定要有，但係要以平常心面對。最重要係喺新一年嘅聚會，可以見返好多好耐冇見嘅朋友，所以係期待，但係唔會有爭勝嘅心喺入面。」