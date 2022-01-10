樂壇核數師｜林二汶新歌港台商台冇影　奪ViuTV冠軍惹網民質疑

兩大頒獎禮過後，除了下月舉行的《Whats Good Music Award》外，樂迷焦點將放在4月舉行，由港台和TVB合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，及緊隨其後舉行的ViuTV《Chill Club年度推介2021/22》。只是2022年僅僅過了兩星期，「Chill Club推介榜」的成績即引起網民熱烈討論，林二汶新歌《自白的勇氣》得到冠軍之際，觀眾也再次提出針對榜單成績制度的不滿。



二汶的《自白的勇氣》贏得今個星期ViuTV冠軍歌，隨即惹來一眾網民不滿。（影片截圖）

ViuTV以外只曾登陸新城勁爆榜

《自白的勇氣》是二汶以自家品牌Smallmslam掛名發行的作品，唯歌曲在電台反應未如理想，未能在港台和商台上榜。在經歷參與TVB台慶及歌唱節目《聲生不息》後，網民對二汶的意見不斷，這次在ViuTV奪冠，網民紛紛湧到ViuTV Facebook專頁表達不滿，有網民更說：「聽都未聽過就第一？？日日聽收音機都未聽過，第二至第十聽得多。」其實歌曲已經上過新城「勁爆本地榜」，最高曾位列第5，相信總有聽眾曾在電台上聽過。

而有網民針對二汶曾經為TVB慶祝台慶，紛紛提出不滿。但有趣的事，目前《自白的勇氣》尚未登上過「勁歌金榜」，她甚至從未在《勁歌金曲》宣傳新歌，究竟二汶會否如網民預期再度亮相TVB，還需留待往後觀察。

正當大家討論都圍繞著二汶上TVB台慶同參加《聲生不息》，其實《自白的勇氣》沒有上「勁歌金榜」，二汶也未曾在TVB宣傳新歌。（陳順禎攝）

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