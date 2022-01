政府日前公布宣布延長社交距離措施至年初三(3/2),期間禁止大型活動及公開演出,意味原訂在這段時間內的各個演唱會及現場演出都需要延期或取消。繼AGA(江海迦)和樂隊KOLOR後,譚嘉儀本來在1月28日舉行的首個個人演唱會同樣需要延期。

譚嘉儀《Eyes On Me演唱會》需要延期。(譚嘉儀Instagram圖片)

早前到時代廣場附近打卡的嘉儀,今日(16/1)在社交平台正式宣布壞消息,她坦言感到失望,但認為現階段最重要的是齊心抗疫:「聽到這個消息時當然有點失望,不過在這時候大家一定要齊心抗疫。很感謝每一位支持《Eyes On Me 演唱會》的朋友和歌迷,收到你們的打氣訊息、留言,關心演唱會的最新動向,當中更有人說演唱會無論延期到任何時候,也一定會到場支持。真的覺得很窩心!感謝你們。自己亦會繼續準備好演唱會,一定會呈現到一個最精彩的《Eyes On Me 演唱會》給大家。現階段最重要係大家共同抗疫,注意衛生,延期內容會盡快公布。」