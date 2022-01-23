葉巧琳為宣傳新碟開直播　用新歌勉勵樂迷：要確信我未來很璀璨

葉巧琳（Mischa）昨晚在沙田CD Warehouse舉行《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》迎難而上Album Live宣傳專輯，期間她唱了新作、亦是她出道以第一首叱咤冠軍歌《難道我還未夠難》，很多粉絲及網民都到Mischa的社交平台睇Live捧場。

Mischa昨晚在CD舖舉行網上直播，為新碟宣傳。

Mischa透露，原定計劃好租貨櫃車，上面貼滿自己樣子，四出駛到旺區做宣傳，可惜受疫情影響，為了遵守防疫措施，只好立即變陣改做網上直播，而揀選CD店其實是另有含意：「想做宣傳難，但各行各業都好難行，尤其係一啲小店，同受疫情影響嘅行業，所以想喺呢個live度同佢哋打打氣。大家知道做音樂嘅非常之難，賣音樂嘅都好難，賣實體嘅體唱片仲難，不過唔緊要，大家都一齊撐佢哋。」而Mischa除了唱歌之外，更即場回答粉絲的提問，保持與粉絲的互動。

Mischa除了接連唱出《水舞間》、《怪物》和《浸浴》外，更演唱了迪士尼動畫《魔海奇緣》（Moana）劇中曲《How Far I'll Go》，最後以《難道我還未夠難》壓軸。Mischa 分享當初是為了記錄這兩年來經歷的一切，在監製Edward Chan 的安排下，集結了師兄林奕匡（Phil）的溫柔旋律，及填過多首超人氣作的黃偉文（Wyman）的力量，打造這首十分適合在現今社會聽的《難道我還未夠難》。

除了《水舞間》、《難道我還未夠難》等新歌外，Mischa也唱起迪士尼動畫《魔海奇緣》劇中曲《How Far I'll Go》。

Mischa 對於獲得冠軍歌感到很開心，除了感激DJ選播，亦感激Wyman的詞，但她更為很多人聽到這首有鼓勵性的歌而開心：「因為大家都好難行，好難去渡過呢段時間。而我作為一個歌手，行咗條路咁耐，其實都會有攰嘅時候，都會唔開心、會氣餒，所以唱呢首歌時，感觸好大。首歌最打動我嘅，喺chorus『難度我還未夠難／每天生還已是極難』，呢個係最現實嘅，但係我成日攞首歌嚟鼓勵自己，『要確信我未來很璀璨／帶倦期盼』，就算我哋有幾艱難嘅路都唔好放棄，懷有一絲希望。雖然我哋點都會攰，但係我哋一齊攰，我哋都唔好失去呢個期盼。呢個期盼對我好有鼓舞性，好鼓勵到自己，繼續去造自己嘅音樂。」

Mischa 除了自身的經歷，也體會到身邊的朋友也正經歷困境：「我有朋友開美容院，有朋友做美甲，又有朋友係做健身教練，其實佢哋都相當艱難，因為呢段時間，尤其係我美容院嘅朋友，佢係無得開工，佢最近買咗部新機去做，機又要供，但係又無得開舖、無客嚟，每個月仲要去供一部機，其實真係相當困難。」

Mischa盼用冠軍歌《難道我還未夠難》勉勵聽眾。

Mischa 近日再為大師兄陳柏宇（Jason）的新歌《有我》拍MV，她在昨晚的Live中透露，原本要借人工淚液演喊戲，最後因為情緒到，變成自然演出。Mischa另提到已經是第3次參演對方的MV，Jason自薦為自己執導及做MV男主角，當作回報Mischa 出力，可是 Mischa 卻「另有所圖」，她笑言因為Jason要求高，恐怕由他拍MV會耗時兩天，所以寧願他有更實際的回報，例如送她一部新手機。問到今年的目標，Mischa希望自己可以重拾運動習慣：「今年目標係做返多啲運動，個人可以健康啲，因為忙嘅時候比較懶散咗，希望自己可以保持返做返運動。之前話要擘一字馬，但係fail咗，希望今年可以落到個一字馬啦！」而今次的Album Live其實還有下集，Mischa 更約定粉絲下周五（28日）晚再見，她笑言希望可以演繹碟中其他曲目，至於她會揀選哪些作品，敬請拭目以待。