16歲香港少女Lizabet唱日劇主題曲　導演劉偉恒岩井俊二共同執導

近年香港樂壇漸有起色邁向百花齊放，亦愈來愈多不同國家的人更加留意香港歌手。最近有位在香港出生的英越混血兒Lizabet，獲日本知名音樂製作人小林武史賞識，獻唱日劇主題曲。

現年16歲的Lizabet是英越混血兒。（IG/@lizabet_1124）

現年16歲的Lizabet是英越混血兒，自3歲起開始參與音樂活動，更以7歲之齡在北京國際音樂節表演，11歲與管弦樂團共同演出。此外，亦曾在澳門、上海、新加坡等地演出過超過30次，年紀輕輕已有大量演出登台的經驗。而今次劇集《DCU 》主題曲《Another Day Goes By》是由香港與日本聯手打造，由小林武史監製以及作曲，歌詞則由Lizabet親自編寫。這展現了Lizabet強大聲音的歌曲，就成為了她在日本出道的第一首歌。

歌曲播出後，日本網民得反應相當理想，更驚歎她只得16歲已擁有穿透力的歌聲，日本傳媒形容Lizabet為「來自香港的歌姬降臨」。至於MV方面就由由《情書》導演岩井俊二執導與電影《王家欣》導演劉偉恒透過Zoom共同拍攝。

消息指，劉偉恒認為今次能夠跟日本團隊合作的機會可遇不可求，並透露最初是岩井俊二想來港拍攝，可惜因為不同原因而未能成行，最後透過朋友介紹而遙距合作，重提這件事，劉偉恒亦形容為「人生就是這樣夢幻」。

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另外，Lizabet獻唱主題曲的劇集《DCU 》是TBS 2022年冬季全新日劇，由阿部寬及橫濱流星主演。劇集主要講述日本海上保安廳新設置的特別組織「潛水特殊搜查隊」，專對水中案件及意外進行搜查。劇中有大量水中動作場面，並同時與加拿大和以色列大型製作公司共同製作，TBS方面亦形容今次為荷里活級別的合作劇集。