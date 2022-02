Bastille新專輯將VR電子遊戲結合科幻電影文學　首日奪iTunes亞軍

英國四人Pop Rock樂隊Bastille已於2月4日推出第4張專題《Give Me The Future》,過去的3張大碟《Bad Blood》、《Wild World》和《Doom Days》為他們奠定了在樂壇的地位。

Bastille的最新大碟《Give Me The Future》以科幻電影、文學作品、電子遊戲和虛擬實境(virtual reality)為藍本,探索一個不受限制的未來仙境,每首歌都是一個不同的夢境,一個可以隨時穿越時空旅行的地方,做任何人做任何事,擁抱新的科技浪潮並迷失於當中。有別於過去3張大碟由Bastille的主腦人主音Dan Smith及他們的長期合作拍檔Mark Crew編寫,再與隊員們一起製作,所有音樂都製作都是由非常親密的人組成,今次他們決定全新嘗試,迎來不同音樂風格的好友Ryan Tedder、曾與Lady Gaga、Ariana Grande、Britney Spears、Madonna等合作的傳奇作曲家Rami Yacoub,帶來不一樣的復古未來主義聲音。

最新主打歌《Shut Off The Lights》是首寫給美國唱作人Paul Simon於1986年推出的歌曲《Graceland》的情書,帶有80年代欣快的alt-pop光彩,Bastille想藉歌曲帶出無論現代技術提供了多少無限的方便,沒有什麼比真正的人類聯繫更重要,《Shut Off The Lights》把樂迷從習以為常的虛擬世界中拉出來,重新發現被人包圍的現實生活的樂趣。MV中身處不同地方的人都疏於交流,各自專注在電腦手提電話的屏幕上,突然互聯網中斷,人們找回人與人相處的樂趣,走到公園環抱一草一木,在辦公室中起舞,開懷大笑。