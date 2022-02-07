樂壇核數師｜環球與商台關係未解凍　曾比特新歌續無緣上榜

目前為止，今年要數在樂壇上較大的風波，其中一個是環球沒派歌手出席商台為2021年出道歌手而設，暫定於3月舉行《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，後續回應事件時更直斥商台近兩年「不太喜歡」環球歌手旗下作品。應屆「叱咤樂壇生力軍男歌手」銅獎得主曾比特（Mike），在一月中推出新歌《新年快樂》，作品先後登上新城、港台歌曲榜，但至今仍未打入商台「903專業推介」，令網民懷疑雙方關係是否持續繃緊。



Mike是應屆叱咤男新人銅獎得主，但新歌《新年快樂》卻未能承接上年氣勢，至今仍未上榜。（葉志明攝）

2022只得一位環球歌手上榜

《新年快樂》目前在港台表現較好，今個星期新上榜已經打入前十。早前環球已經明言沒有杯葛商台的想法，因此歌曲依舊有派往商台，但推出至今兩星期仍未成功上榜，似乎Mike今年的表現難免會受到雙方關係而有影響。若然後續歌曲成為TVB和ViuTV上榜歌，唯獨無緣登陸商台，勢必會令雙方冰冷的關係再度浮上水面。

要分析《新年快樂》的表現有否受環球與商台關係影響，除了留待時間證明，也需參考往後歌曲在電視台的表現。（資料圖片）

不過環球歌手目前仍未至於與「903專業推介」絕緣，今個星期JNYBeatz與林家謙合作的《靈魂出竅練習曲》依然穩守第17位。事實上，JNY早前也應商台邀請接受節目訪問，似乎宣傳工作和歌曲表現都未受事件影響。

不計算AGA以featuring身份獻聲的《I Know》，《靈魂出竅練習曲》是今年目前為止唯一能登陸商台的環球歌手作品。（資料圖片）

點擊圖輯睇2022年第6周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」，謝安琪新歌奪冠：

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「中文歌曲龍虎榜」，曾比特新歌空降第十：

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「勁爆本地榜」，張蔓姿新歌勁升12級：

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「Chill Club推介榜」，Tyson Yoshi首奪ViuTV冠軍：

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「勁歌金榜」，冼靖峰新歌上榜：