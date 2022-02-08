方皓玟推出紅館演唱會限定重溫　與歌迷共渡情人節晚上

疫情再度來襲，有見今年情人節仍未能出外慶祝，方皓玟（小明）特意大家預備情人節特別節目，於2月14日情人節在BOOKYAY線上限定播放《方皓玟LOST n FOUND演唱會》Special Live Replay，與大家隔空共度情人節晚上。

小明將在情人節當日推出《方皓玟LOST n FOUND演唱會》 Special Live Replay。

《方皓玟LOST n FOUND演唱會 2021》為小明首個紅館個唱，去年8月開賣時反應熱烈，未發售先加場，由原定兩場加開至四場。演唱會特別將表演藝術搬上紅館舞台，透過舞台設計、服裝及舞蹈肢體語言等劇場式表演，再配合她的歌曲，全方位帶領觀眾進入她的故事，為過萬現場觀眾帶來前所未有的演唱會體驗，每場觀眾均表示驚嘆，掌聲載道。小明在演唱會中更迎來多個突破，如首次挑戰當代舞，更為演出刻服畏高，務求將最好呈現在觀眾面前。當中尾場隨著《你是你本身的傳奇》的前奏奏起，全場觀眾即亮起手機燈，跟隨著音樂揮動，並與小明一起大合唱，為一連四場演唱會寫上完美句號。

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2022年為小明出道第二十個年頭，適逢疫情持續變化，小明期望繼續透過作品賦予觀眾力量，限時上載《方皓玟LOST n FOUND演唱會》精彩尾場，在疫情嚴峻的日子中以愛擁抱，與大家一起重溫當晚熾熱的氣氛。《方皓玟LOST n FOUND演唱會 2021》Special Live Replay 將於2月14日晚上8時在BOOKYAY線上獨家直播，只此一場情人節專場，網上通行證現於BOOKYAY獨家公開發售。

《方皓玟LOST n FOUND演唱會》Special Live Replay網上通行證

網上直播日期：2022年2月14日

網上直播時間：20:00 [香港時間GMT+8] (只此一場）

票價：$214/場

開售時間：2022年2月08日 17:00

截止發售時間：2022年2月14日 20:00

BOOKYAY票務查詢（只限whatsapp）：9541-1339

