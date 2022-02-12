炎明熹真係多YouTube「印度歌迷」？　數據或受收費用戶取態影響

早前《01眾樂迷》分享過香港歌手在YouTube Music Charts的數據，發現有不少歌手在網絡世界打破地域界限，除了本地聽眾外，更吸納全球各地歌迷收聽。而討論得最激烈的是上年加入樂壇的炎明熹（Gigi），除了本地歌迷所佔比例不足一半，圖表更顯示有印度、印尼、伊拉克和土耳其的聽眾都是Gigi捧場客。事實上，不少歌手的統計數據中都發現有「印度歌迷」蹤跡，點擊次數同樣僅次於本地歌迷，近期有網民對這個數據的來源提出質疑，可能「印度歌迷」的出現只是一個源於生活習慣的錯覺。

Gigi作品在YouTube的點擊率，本地歌迷佔不足一半，網民隨即引用圖表指她成功吸引印度、印尼、伊拉克等地聽眾。而「Gi炎粉」則辯解說偶像數據出現如此現象，與樂迷使用海外VPN觀看影片，甚至購買YouTube Premium的收看習慣有關。（網上截圖）

炎明熹《真話的清高》MV突破500萬點擊 網民稱要感謝印度歌迷？

印度版YouTube Premium性價比強

香港人在追求快、方便的同時，也會考慮不同選項的性價比，務求作出一個物超所值的決定。YouTube是港人其中一個用作聽歌的媒介，最大好處是透過MV同時兼顧視覺和聽覺享受，不過免費用戶不但要看廣告，在手機上關閉熒幕或切換視窗時都會自動暫停播放；而YouTube Premium用戶不但免廣告、支援背景播放外，更可以儲存歌曲或MV離線欣賞，令YouTube用家方便得多。

香港區YouTube Premium收費定於$68，另設定價$58的YouTube Music Premium，收費與其他串流平台相若。不過，原來收費並非全球劃一，價格因應地區有高有低，而印度正是其中一個收費非常便宜的地區，不少網民都會考慮透過連接VPN購買當地版本的YouTube Premium。（網上截圖）

目前YouTube Premium在香港區的收費為港幣$68，但其收費並非全球劃一價，在其他地區的收費有機會比本地價錢便宜得多，而由於YouTube只會根據電腦的IP地址判定用家身處位置，不會受用家使用的語言、所在地或付款方式而改變，因此有用家選擇透過VPN，將電腦切換到印度等收費較便宜的地區，以當地價錢購買YouTube Premium，就以印度為例，當地版本的收費為130盧比，折合為港幣$13.4，足足平了八成。而且連接VPN的動作只需在付費期間進行，之後聽歌、看MV只需使用日常網絡便可。不過相關收費其實是網絡創作者的其中一個收入來源，為支持他們繼續創作，最好還是以正價購買吧。

查看港澳地區以外，位列國家或地區前十位的YouTube Premium收費，除了印度外，前十位中的印尼、墨西哥、土耳其、烏克蘭、俄羅斯和巴西都比香港收費低，而加拿大版的價錢則略高於本地定價，不過伊拉克則沒有提供YouTube Premium服務。（網上截圖）

另一個原因與內地觀眾收看YouTube影片的習慣有關。目前內地網民無法直接在YouTube欣賞影片，需要連接VPN「翻牆」到其他地區的網絡地址才能如常觀看，而印度有機會是內地用家在「翻牆」時最常使用的IP地址，有機會令歌手在數據上會出現不少「印度歌迷」。

其實吸引「印度歌迷」嘅歌手唔只得Gigi：