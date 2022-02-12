炎明熹真係多YouTube「印度歌迷」？　數據或受收費用戶取態影響

早前《01眾樂迷》分享過香港歌手在YouTube Music Charts的數據，發現有不少歌手在網絡世界打破地域界限，除了本地聽眾外，更吸納全球各地歌迷收聽。而討論得最激烈的是上年加入樂壇的炎明熹（Gigi），除了本地歌迷所佔比例不足一半，圖表更顯示有印度、印尼、伊拉克和土耳其的聽眾都是Gigi捧場客。事實上，不少歌手的統計數據中都發現有「印度歌迷」蹤跡，點擊次數同樣僅次於本地歌迷，近期有網民對這個數據的來源提出質疑，可能「印度歌迷」的出現只是一個源於生活習慣的錯覺。
炎明熹《真話的清高》MV突破500萬點擊 網民稱要感謝印度歌迷？
印度版YouTube Premium性價比強
香港人在追求快、方便的同時，也會考慮不同選項的性價比，務求作出一個物超所值的決定。YouTube是港人其中一個用作聽歌的媒介，最大好處是透過MV同時兼顧視覺和聽覺享受，不過免費用戶不但要看廣告，在手機上關閉熒幕或切換視窗時都會自動暫停播放；而YouTube Premium用戶不但免廣告、支援背景播放外，更可以儲存歌曲或MV離線欣賞，令YouTube用家方便得多。
目前YouTube Premium在香港區的收費為港幣$68，但其收費並非全球劃一價，在其他地區的收費有機會比本地價錢便宜得多，而由於YouTube只會根據電腦的IP地址判定用家身處位置，不會受用家使用的語言、所在地或付款方式而改變，因此有用家選擇透過VPN，將電腦切換到印度等收費較便宜的地區，以當地價錢購買YouTube Premium，就以印度為例，當地版本的收費為130盧比，折合為港幣$13.4，足足平了八成。而且連接VPN的動作只需在付費期間進行，之後聽歌、看MV只需使用日常網絡便可。不過相關收費其實是網絡創作者的其中一個收入來源，為支持他們繼續創作，最好還是以正價購買吧。
另一個原因與內地觀眾收看YouTube影片的習慣有關。目前內地網民無法直接在YouTube欣賞影片，需要連接VPN「翻牆」到其他地區的網絡地址才能如常觀看，而印度有機會是內地用家在「翻牆」時最常使用的IP地址，有機會令歌手在數據上會出現不少「印度歌迷」。