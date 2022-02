馮允謙獲歌迷買燈箱廣告賀出道10周年　明晚開直播歡度34歲生日

今年是馮允謙(Jay)出道10周年紀念,剛好明天(22/2)就是他的34歲生日,歌迷特別為他炮製驚喜,在尖沙咀柏麗大道買了一個巴士站的燈箱廣告,Jay感動得立即前往親自打卡認證,並宣布明天生日正日晚上10時22分(22年2月22日,星期二,22時22分)在「谷LIVE」舉行《Twosday Birthday Live》直播慶祝。

Jay Fung明晚將在一個非常特別的時間開直播,與歌迷一同慶祝自己34歲生日。

燈箱海報於周末凌晨時份上架,Jay翌日下午工作完畢,飛奔到尖沙咀「拆禮物」,邊行邊期待地找尋自己的海報,戴住口罩都看到他雙眼笑瞇瞇,他對著自己的海報開心地說:「呢個我嚟架!My Birthday生日呀,多謝!」然後做出幾式心心手勢拍照。離場後,他在Instagram上載打卡照片,並寫道:「Thank you my lovely fans for this wonderful birhtday gift! 你哋真係好細心,I’m so lucky! 多謝你哋呢10年都喺我身邊支持我~I’m truly blessed to have fans like you guys! 我啱啱去咗柏麗大道巴士站打卡啦!happy to run into some of you guys ! 」他表示好開心,承諾創作更多作品報答Fans的支持和愛護,期待舉行演唱會與大家見面。