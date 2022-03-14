聲夢JUNIOR｜節目加碼播足4集　網民睇好Aster：入硬《聲夢2》

由資深音樂人 Eric Kwok 郭偉亮擔任節目總監督，雲集星級顧問團隊、導師及嘉賓的無綫音樂競技真人騷《聲夢 JUNIOR》，昨晚（13 日）8 點半播出第二集，經過一輪排練及正式錄影演出，播出前期待指數最高、由 Aster（劉芷君）、Crystal（梁善知）、Haily（梁栩寧）、Charlotte（繆昀希）、Jasmine（冼奕瑜）及 Tate（伍梓瑜）組成的 Dance Group，擊敗 Vocal Group 及 Band Group 參賽者獲得第一名，6位成員全部順利躋身十強。而為了令觀眾對各參賽者有更深入的認識及了解，製作組決定將原本三集的《JUNIOR》增加至四集，並繼續於周日晚 8 點半播放。

《聲夢JUNIOR》加碼至4集。（節目截圖）

第二集播出後，雖然不少網民覺得 JUNIOR 實力不及《聲夢》師兄師姐，但仍有大部分網民認為「結果」合理，除了因為 JUNIOR 參賽者年紀較小外，網民亦認為節目重點就是陪伴及看著參賽者從不同的訓練及經驗之中蛻變成長，並指很多參賽者被琢磨後大有機會蛻變成明日之星，當中更包括一直被視作較為輸蝕的男參賽者，包括 Ricky（童文）及Vincent（夏政）等。另節目最後一 Part 的減壓、真情剖白以及連詩雅率領家長為參賽者炮製打氣愛心曲奇環節，亦感動不少觀眾，網民留言：「尾段好感動」、「睇到眼濕濕，估唔到有呢個安排」、「其實父母支持十分重要」、「呢 Part 好重要，現今好多公主、亦唔會欣賞家長嘅苦心，喺呢個場合肯講、肯擁抱更勝千言」。

Shiga和Kayee主持的真情剖白環節，獲網民大讚感動。（節目截圖）

對於三組小朋友花了不少時間及心機力求進步，以及製作組費盡心思拍攝的三個 MV，網民大致正評，紛紛留言表示欣賞： 「好精彩，個個小朋友都好努力」 、「3 組轉變得好多，進步很多」 、「好羨慕佢哋咁細個就有機會接觸專業嘅訓練，等佢哋更加認清條路點行」 、「真係幾有 Feel，樂壇前輩幫啲細路仔好融洽好溫馨」、「當番佢哋小朋友咁睇，其實個個都好可愛，我覺得好睇」、「Sunny Wong 排舞，天王天后才有機會，輸咗都抵」 、「從 Mr. Wong 身上學到 Attitude」 、「Supper Moment 教作曲，每人都有一個拍 MV 經驗，值了」。

雖然 Dance Group 整體實力及表現均被看高一線，除了被指是最入屋組別外，6 人之間的默契亦讓網民看得更投入：「跳唱排舞練舞好花時間、體力同心機，仲一定要整齊嘅合拍度」、「睇完覺得最順眼」 、「Aster Charlotte Dance Well」 、「好有默契有進步」 ； 節目開播前已是大熱身份的 Aster，更被指「毫無懸念入硬《聲夢 2 》」。不過其實三個組別各有支持者，Band Group 的男孩們因為大部分處於變聲尷尬期，唱歌技巧普遍被指不 OK，但成員們高人一等的樂器實力、活潑可愛的性格以及創作能力還是成功爭取大量網民歡心：「Band 組好有 Heart 同 Enjoy」 、「可造之材」 、「今集最喜歡男子組」 、「呢班後生仔有活力」、「覺得佢哋真係 Enjoy 玩樂器，唔似畀家長逼去學嗰啲小朋友」、「唱功就需要時間」、「係咯，識玩作曲作詞編曲」、「聲夢唔止唱歌，仲有其他才華」 、「Isabel 彈 Bass幾型」。

Aster表現依然被睇高一線。（節目截圖）

至於沒有跳舞或是玩樂器作為「外掛」的 Vocal Group，由於要單靠唱功展示實力，加上一來便要挑戰 A Cappella，又要面對師姐 Gigi （炎明熹）珠玉在前難以超越，面對的挑戰及困難自然比其餘兩個組別高；不過由於 5 位成員均十分用心提昇自己各方面技巧，仍成功獲得不少正評及鼓勵：「無伴奏真係好高難度，一定要唱到個音同樂器聲一樣先得」、「唱歌水平，絕對 Vocal Group 贏」、「Vocal Group Is The Best」 、「呢 5 個合唱《沒有你還是愛你》都算係高水平，不過表情表達要改善」。

網民認為Vocal Group除了要挑戰A Capella，更要與師姐炎明熹比較，難度比其餘兩組高很多。（節目截圖）

由於三組各有特色，網民對於將有 8 位有潛質的參賽者要被淘汰大感不捨，並紛紛留言競猜 10 強餘下四個席位誰屬；以暫時走勢，Vocal Group 的 Caitlin、Vici 以及 Band Group 的Breman 暫時有最多支持者，更有網民為兩集均表現不似預期的 Vici 平反謂：「Vici 把聲太高 Pitch，好似唔係好夾 A Cappella，但都唱得好」。根據節目內容，餘下的四個十強席位除了要看參賽者在小組比賽的表現外，之前在盲聽的演出部分亦會被計分。而出名嚴厲的節目總監督 Eric Kwok，亦大讚其實有部分參賽者實力潛質無限：「其實好幾個唱歌技巧係好唔錯，只係咬字有問題，其實佢哋唱英文歌，未必會同《聲夢》嘅師姐爭好遠，但唱廣東歌就真係爭一截。（唔少人批評同 Gigi 炎明熹冇得比）咁 Gigi 當然係好厲害，有好多嘢值得學習，同埋佢哋差過 Gigi 都好正常，個節目就係集中睇吓呢班小朋友點樣透過今次嘅經驗去成長同埋變得更加好。其實可以睇埋最後十強比賽先，唔少人會令你睇完之後覺得眼前一亮，我自己睇完都好感動好驚艷。」