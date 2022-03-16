聲夢JUNIOR｜Nicole胞姐現身支持 　自爆選港姐都要問妹妹取經

無綫歌唱比賽《聲夢JUNIOR》逢星期日晚播出後，製作組也會於myTV SUPER中上載《聲夢JUNIOR》番外篇，幫助觀眾更深入認識參賽者，同時也發放節目內沒有提及的驚喜彩蛋。最新一集番外篇則公開第二集《聲夢JUNIOR》的幕後花絮。



今個星期繼續有《聲夢JUNIOR》番外篇，公開節目以外的幕後花絮和參賽者故事。（節目截圖）

張嘉倩親自幫Nicole重拾信心

今集番外篇其中一段故事與Nicole（張嘉悅）有關，事緣Nicole在試音時演繹譚嘉儀的《Can You Hear》，雖然在緊張下只有輕微失誤，但她卻對自己表現不滿，及後更哭了起來。擔任助教的林君蓮（Kaitlyn）就找到在上年參選港姐，Nicole的姐姐張嘉倩（Michelle）親臨節目為妹妹打氣。

Nicole在試唱《Can You Hear》後，雖然只因緊張有些微失誤，但已經令她出現信心危機。（節目截圖）

Michelle指平日與Nicole非常親密，不過在多倫多讀書時，她每年都只能抽兩、三個月時間回到香港與家人相處。問到父母對兩姊妹的期望，Michelle直言媽媽對Nicole期望高，更說當初參加港姐時也要向擁有模特兒經驗的妹妹取經：「佢好犀利，以前都有學過做模特兒，我選港姐嘅時候都係要問返佢應該點著衫。」除了服飾，Michelle也在Nicole身上學會行catwalk時要注意的細節。後來在Michelle和Kaitlyn鼓勵下，Nicole也逐漸重拾信心。

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HANA大嬸Look化身工作人員

另一段故事就發生在Supper Moment教作曲之時，當時擔任訓導主任的菊梓喬（HANA）接下另一個任務，需要嘗試變身節目PA（助理編導），隱藏在一眾工作人員當中。雖然她認為大嬸髮型加上口罩，已經令其他人不認得HANA，但Ricky（童文）其實一早已經認得出。雖然身份曝光，但HANA認為Ricky能發現並不意外：「因為我上次見過佢，跟住佢話鍾意我。」