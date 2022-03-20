陳柏宇開IG直播為速遞員打氣　翻唱《記憶棉》公開覆MC羽毛球之約

陳柏宇（Jason）日前開展的《有我 IG Mini Live》系列﹐昨晚舉行第二場演出，繼上次點名感謝各崗位的醫護人員後，昨晚輪到送貨速遞員，Jason更精選一些與速遞「有關」的歌曲獻唱，他更公開為速遞員謀福利，希望在疫情下仍盡責送貨的速遞員，可以獲老闆加人工。

Jason繼續開Live為各行各業打氣，今次輪到速遞員。

Jason坦言：「喺我哋家居隔離或者抗疫期間，速遞員帶畀我哋無限歡樂，我哋嘅見面時間只有5秒到啦，但係佢哋帶畀我哋嘅歡樂就係我哋買嘅戰利品！」對他來說，無論是速遞員、送貨員、送餐員，要完成工作之餘，也同樣冒險，所以他覺得大家下次再見到這些工作的從業員時，可以表達謝意。他又分享自己與相熟速遞員之間的小趣事：「我同一個成日送件畀我嘅速遞員都幾熟，記得佢第一次上嚟我一開門佢嚇咗一跳，我覺得好得意好可愛！」

Jason為速遞從業員打氣做出加油動作支持。

由於速遞員多駕車送件，也有步兵送上門，所以Jason特地挑選不同「貼題」歌曲，包括很多歌迷愛聽的《車匙》、《Jeep》、《後排慶功宴》，還有鄭融的《紅綠燈》、陳奕迅的《單車》等，最搞笑是Jason即興清唱鄭伊健的《極速傳說》，中間一段英文Rap更在不用提詞下完成，Jason笑言送貨車的司機們揸車要快，但不忘叫大家要注意交通安全，趕時間也千萬別衝燈。開Live期間，Jason抽選部分網民留言讀，見到出大家以不同方式去為速遞員及送貨員打氣，亦有人分享從事送遞工作朋友的經驗，令Jason加深了解，更想向這班疫下仍緊守崗位的從業員致謝意。

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今日亦有開放點唱環節，第一位「幸運兒」就是Jason的囡囡Abi，他為女兒唱出英文歌《Lava Song》，Jason太太Leanne亦有睇直播，相信留在家中的Abi也有一起捧場聽Daddy唱歌呢！此外，有很多歌迷點唱了Jason的《七折》及《路人乙》，Jason也有滿足大家要求唱出，尤其3年前的《路人乙》是首度公開演唱，他認為：「首歌係講小人物嘅故事，好多時我哋會忽略咗啲唔起眼嘅人或工種，其實佢都係成就緊全個社會嘅一份子。」

Jason有唱MC嘅《記憶棉》，之後仲公開答覆打羽毛球嘅約定！

Jason除了選唱個人作品，也唱了不少其他歌手的歌曲，其中包括張天賦（MC）的《記憶棉》，Jason笑着透露原來數月前曾在社交平台的inbox與MC約打羽毛球，最後他公開「覆約」，歌迷都覺得場面搞笑。而在Live的後半，又到了Jason的「唱K時間」，他先後應網民唱出《結》、《祝君好》、《無賴》、《美麗之最》、《傷信》、《落花流水》等，唱到險些不願完場，他大讚好玩，更約定歌迷下星期三晚繼續捧場。