樂壇核數師｜2022新人第一季戰力整合　Yumi衝新人獎佔先機

3月份差不多來到尾聲，是時候認識目前為止已經出歌的2022年樂壇新人。在疫情影響下，雖然今年加入樂壇的新血暫時比上年少，但有新血選擇先加盟唱片公司，及後才宣告出歌大計，整體而言，今年新人表現依然值得期待。而目前為止，COLLAR、鍾柔美（Yumi）和李駿傑（Jeremy）的成績較為出眾。



今年新人暫時只得COLLAR有冠軍歌

今年來到三月尾，暫時最搶眼的新力軍，非女團COLLAR莫屬。她們率先在1月推出單曲《Call My Name!》，除了成為目前唯一一個有兩台冠軍歌（商台、新城）的新人單位，在《Chill Club推介榜 年度推介21/22》落實入圍名單後，今個星期更搶先Jeremy一步，終於登上娘家ViuTV的推介榜。最近她們推出新歌《Never-never Land》，有望進一步拉開與其他新人的優勢，繼續向樂壇頒獎禮新人王進發。

COLLAR憑《Call My Name!》有個好開始，令新歌《Never-never Land》的表現更備受期待。（Instagram：@zoo.e）

Yumi女新人之爭突圍而出

今年有別過去幾年男新人當道，目前女新人的競爭較為激烈，既有上年先憑《係咁先啦》搶盡風頭的kayan9896（吳家忻），也有去年叱咤女新人金獎張蔓姿（Gigi）的孖生妹妹張蔓莎（Sabrina），更有蘇麗珊預告加入樂壇，非常熱鬧。而在眾多女新人中，鍾柔美（Yumi）的成績較搶眼，目前為止只有她的出道作《Breakin’ My Heart》和《Call My Name!》能在四個樂壇流行榜上榜，當中在商台更成為亞軍歌。與上年出道的炎明熹和姚焯菲在年底出道不同，Yumi絕對有時間推出多一至兩首歌，衝擊新人獎三甲。

比起Chantel和Gigi，Yumi有更多時間出新歌爭獎。（Instagram：@yumichung1221）

Jeremy爭新人獎或遇到對手

在男新人方面，雖然有黎啟峰、顧定軒、冼靖峰（Archie）等人推出新歌，但目前暫時以二月中出道的Jeremy成績較好，新歌《半》推出至今有一個月，在三大電台流行榜中漸漸升上上游位置。而出身自上年《冤枉新秀訓練營》的黃明德（Dark），在比賽時的表現已經得到古巨基認可，最近他宣布即將在下星期一（28/3）正式出道，未知他的表現能否威脅Jeremy及其他新人？

今年男新人中，Jeremy表現最搶眼。（資料圖片）

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