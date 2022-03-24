ChillClub年度推介｜組合獎一分為二　MIRROR與C AllStar正面對決

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》今個星期陸續公布入圍名單，今年在獎項上與上屆最大差別在於組合獎項，大會決定分拆成「Chill Club年度組合」和「Chill Club年度樂隊」，雖然競爭未如上年激烈，但除了MIRROR外，其他組合和樂隊都是得益者。



上年樂隊和組合要一同角逐獎項，今年ViuTV頒獎禮則嘗試將樂隊和組合分開。（資料圖片）

港台分拆完唔頒組合獎最可惜

有關樂隊應否與組合一同角逐年度獎項的爭辯，至今依然存在，因為「組合」和「樂隊」不論在舞台演繹、音樂創作和風格上都截然不同，很難用同一標準來直接比較。過去雖然有新城頒獎禮會分拆樂隊及組合獎項，但因為整晚獎項數目偏多，至今情況雖然有改善，但仍難以甩走「分豬肉」的既定形象；最近港台和無綫（TVB）合辦的「香港金曲頒獎典禮」，雖然決定改革過去的「樂隊/組合獎」，但實際操作卻是刪走組合獎，只安排樂隊角逐獎項，令樂迷感到非常可惜。

正當大家以為金曲頒獎禮會嘗試分開組合和樂隊獎項時，卻沒想到大會直接刪走組合的爭獎資格。（資料圖片）

組合奪獎機會大增

今年ViuTV頒獎禮願意在獎項分類上作出嘗試，對樂隊和組合而言都會感到鼓舞。回顧上年的「Chill Club年度組合」，金獎由MIRROR贏得，銀、銅兩獎則由樂隊包辦（RubberBand、Dear Jane），C AllStar、ERROR則與獎項刷身而過，反映樂隊在爭入三甲上依然較有優勢。分拆獎項後，雖然對在投票有絕對優勢的MIRROR來說，影響未必如想像般大，但對C AllStar、MC $oho & KidNey，甚至是Twins等其他組合而言，卻是個爭獎的難得機會。而對樂隊來說，雖然得獎機會拉回均勢，但與過去要與組合一同比較不同，今次結果將由樂迷以欣賞樂隊表現的標準而得出，促進樂隊與樂隊的良行競爭。

組合與樂隊分開爭獎，意味其他組合不用再擔心與樂隊的比較，可以集中火力直接與MIRROR對決。（資料圖片）

「Chill Club年度樂隊」入圍名單：（排名不分先後）

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「Chill Club年度組合」入圍名單：（排名不分先後）