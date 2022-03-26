有我｜陳柏宇宣傳照勾起歌迷回憶　攝影師：只係覺得感動而影低

陳柏宇（Jason）近期為宣傳新歌《有我》，不但頻頻開Instagram直播，在疫情下為各行各業打氣，早前也與攝影師合作，透過相集傳遞生活中有其他人互相支持的概念。攝影師Hugo Poon也獲邀參與，網民在宣傳期間看到兩張出自他的攝影作品，當中一張拍攝到兩母子在電車站附近散步的相片，意外勾起一位歌迷對家人的回憶。



Jason選用不同相片宣傳新歌《有我》，其中有兩張相片來自Hugo Poon。（相片由受訪者提供）

15年前記錄感人時刻

Hugo在拍照時沒有特定主題，只要能記錄城市中的千姿百態，他都會按下快門。他記得拍下照片那刻也很即興：「嗰陣我同屋企人喺餐廳食緊晚飯，窗口望落去就係電車站。我見到咁溫馨嘅場面，我即刻嘢都唔食住，攞部相機出嚟。但係我都想亂影，放咗少少心思。例如等到後面有電車做背景，快門唔算特別慢，但係已經足夠令後面嘅電車有啲模糊。呢個好大程度上係憑一種感覺，而唔係有預謀同計算。」

Hugo拍攝這張相時已經是15年前，他直言從來沒想過一張相可以引起這個感人時刻。（相片由受訪者提供）

緣分換來歌迷家人回憶

最令Hugo意想不到的是，這張相其實早在2007年拍下，事隔15年獲邀參與《有我》宣傳時，他一口氣交了二十多張相片，最後相片成為其中一張宣傳照。當照片推出後，他馬上收到一段信息，原來是相中婆婆的姨甥女看到這張照片。聽完歌迷與家人的故事後，Hugo毫不猶豫把相片送給對方紀念：「呢位婆婆已經過身一段日子，佢哋話屋企人冇諗過可以喺網上面見到，問我可唔可以攞張相嚟做留念。見到佢哋好開心可以見到婆婆張相，我二話不說就將原檔send畀佢。再同佢傾咗陣，原來婆婆喺過身前幾年已經行動不便，呢張相影到佢可以同姨丈行街，唔需要拐杖，應該仲係好健康。15年前只係覺得感動而影低，冇諗過十幾年之後Jason會有呢首歌，歌詞貼切，又咁啱畀佢哋搵到呢張相，而姨甥女咁啱又係Jason嘅歌迷。」

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Jason用相片影片記下家人回憶

故事傳到Jason耳中後，他也直言十分感人：「感動之餘仲覺得好amazing, 無心插柳嘅一張相, 竟然可以勾起相中嘅屋企人一段窩心嘅回憶, 真係意想不到，非常好嘅事。」Jason透露過去也經常拍照紀錄與家人生活：「再加上依家用電話都可以好方便去拍片, 留低美好回憶, 其實都算另一種紀錄呀！」

Jason直言Hugo的相片故事既感動又神奇。

用相作紀錄同行時刻

Jason在《有我》以第一身帶給歌迷力量，幫他們承擔一切困難和不快，與此同時希望聽眾可以多多關心身邊遇到難關的人。而相集中紀錄的各種時刻，都與這個概念不謀而合：「同歌嘅主題一致, 就係希望每個人都會有一個人係身邊去支持佢, 就好似相裡面有嘅，仔仔係媽媽身邊支持、同學間有好朋友互相安慰、情侶間有任何唔開心都有另一半安撫、工作間有同事互相照應，都係同首歌嘅主題貼合。」疫情下，Jason不但透過歌曲與聽眾同行，也帶來打氣說話：「經過兩年幾嘅抗疫, 都知道香港人好辛苦, 但係日子依然要過, 無論有幾困難都好, 抱住疫情終會過去嘅心態, 大家繼續努力, 為所有嘅香港人加油。」