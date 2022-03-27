地球一小時｜AK謝安琪響應宣揚環保　為活動改編《給十年後的我》

由世界自然基金會（WWF）主辦，商業電台協辦的《地球一小時 2022網上直播》昨日（26/3）順利舉行.由於疫情持續，所以今年將活動改為網上進行，大會分別邀請到多位嘉賓分享環保訊息及一同進行全球參與的熄燈儀式，當中包括WWF行政總裁黃碧茵（Nicole）、商業電台叱咤903總監急急子、及一眾《地球一小時2022》活動大使：林家謙、江𤒹生（AK）、陳健安、黃妍、ToNick、雷霆881葉宇澄、叱咤903阿正與及Elsie，一起以生活態度守護生態。

在WWF主席白丹尼和環境局局長黃錦星先後致辭，分享他對活動的意見和感受。司儀亦緊接着邀請一眾《地球一小時2022》香港大使逐一向大眾分享家居節能小貼士，例如黃妍表示家裡改用LED燈、陳健安分享如何用在使用冷氣時更節省用電、AK以花洒淋浴代替浸浴，而ToNick四子均表示會減少廚餘和廢物，兼盡量乘搭交通工具減少碳排放量。之後，急急子、林家謙聯同WWF遷飛路線保育規劃及培訓經理張嘉穎（Fion）分享對濕地保育的認識。急急子指出，全球濕地正面臨嚴重退化，全球已經失去近90%濕地，而林家謙則指出，水是維持濕地功能的關鍵，他呼籲大家節約用水，一起致力保護全球以及香港剩餘的濕地。

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分享過後，眾人進行倒數及熄燈儀式，司儀再次感謝到場嘉賓及網上觀眾支持活動後，大會最後播出早前特別請來由著名音樂人Edward Chan及溫翰文（Raymond Wan）團隊為是次活動重新改編錄製的《給十年後的我》MV。該曲由一眾活動大使於較早前前往米埔自然保護區參與拍攝，司儀指希望藉着這個美麗動人的MV，令大家可以反思一下自己的生活習慣，於未來日子繼續守護我們的大自然。