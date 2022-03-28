林子祥巡唱香港站延至12月亞博舉行　與歌迷歡度拆禮物日

鑑於新冠病毒疫情嚴峻，政府《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及處所）規例》所載的表列處所將繼續關閉。主辦⽅經與相關單位磋商後，決定將原定於2022年3⽉26⽇在亞洲國際博覽館Arena舉⾏的《林⼦祥開⼼演唱會 - 香港站》延期⾄同年12⽉26⽇於原場地舉⾏。

《林⼦祥開⼼演唱會 - 香港站》將延至今年Boxing Day舉行。

主辦⽅並作出以下安排 :

(1) 已購票及已領取⾨票的觀眾可保留演唱會之完整⾨票(連同票根)於延期場次直接使⽤，不需更換⾨票或辦理任何換票⼿續。



(2) 經AEG Promotion購票或經主辦⽅內部訂購⽽未獲取⾨票之觀眾，將在演唱會延期場次約兩星期前收到⾨票；觀眾帶同完整⾨票 (連同票根) 於延期場次直接使⽤。



(3) 經 Cityline購票通 購票但仍未領取⾨票，並選擇繼續於延期場次觀看演唱會之觀眾，可於延期場次⽇期之前，前往「購票通⾃助取票機」以購票時使⽤的信⽤卡或取票編碼領取⾨票於延期場次直接使⽤。



(4) 如⾨票上的資料曾被塗改、刪除或⾨票遭損毀、污損或殘缺不全或被驗出是假票，則有關⾨票視為無效，不能使⽤。主辦⽅對⾨票之使⽤權有最終之決定權利。



(5) 如觀眾遺失演唱會⾨票，主辦⽅不會提供任何演唱會⾨票報失補償安排。



觀眾保留原票即可直接欣賞阿Lam演出，主辦方同時正為希望退票人士制定合適方案。

若上述演唱會延期⽇無法符合已購票之觀眾，觀眾可選擇退票，主辦⽅正與票務相關單位討論退票⽅案，有關退票具體安排，主辦⽅將盡快在 2022年5⽉前公佈。主辦⽅密切留意政府最新的防疫措施及指引，並感謝歌迷耐⼼等待，希望觀眾做好防疫措施，使疫情盡快受控。