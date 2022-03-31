Chill Club年度推介｜駱振偉認頒獎禮籌備倉促：我哋都係見步行步

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》在今個星期展開「Chill Club年度十大歌曲」第一輪投票，樂迷從51首ViuTV冠軍歌中投選心水三甲，累計獲得最高分數的30首歌曲將進入第二輪投票。相比上年在3月初舉行記者會宣傳，今年在疫情下，大會只在兩星期前落實舉辦今屆頒獎禮，並透過Facebook直播宣布入圍名單，但確實日期卻未有定案。《01眾樂迷》問到今年繼續擔任頒獎禮主持的駱振偉（Thor），他坦言至今仍未知道頒獎禮舉行細節：「其實公布嘅時候，我哋係冇講到幾時做，因為疫情之下好多嘢都好混亂。雖然叫做做到記者會，但係呢一刻我哋都係見步行步，我哋都好想做得到呢件事。」



ViuTV音樂節目《Chill Club》主持Thor，今屆將繼續擔任頒獎禮主持，但確實的舉行日期、時間、地點等細節，就連他本人都未知道。（資料圖片）

疫情下難落實舉行細節

Thor坦言自己除了頒獎禮主持外，接下來都要參與劇組拍攝，目前頒獎禮的日期仍未有定案，時間安排上難免會有一定壓力，但他也明白幕後團隊正衡量歌手和觀眾安全：「大家係咪想見到一個頒獎典禮冇現場觀眾？定係歌手出席嘅時候會擔心自己會唔會中Covid（新冠肺炎），想盡辦法安全啲？要拿捏呢條線其實好難，我知工作人員好努力，希望大家會體諒，可能今年好多嘢都好倉促，甚至記者會都搞唔到，但係當諗到轉做Facebook直播，歌手都肯出席，咁已經好足夠，大家都係想有啲嘢沖喜下。」

Thor提到在宣布女歌手入圍名單當晚，身處加拿大的鄧小巧願意克服時差現身直播，令他感到相當窩心。（影片截圖）

頒獎禮前要有足夠時間綵排

Thor直言自己與觀眾一樣，仍在等待公司通知確實舉行日期。他承認過去曾經收到初步制定的舉行細節，但屬於疫情前的安排，希望觀眾明白大會未肯公布頒獎禮舉行細節的原因：「我哋都好擔心突然間會有事發生，我諗大家喺呢段時間都會有呢種感覺，可能只係隨時出街食唔到飯。依家講緊係搞一個騷，會有歌手嘅合作，事前有好多綵排要做，希望歌手可以享受表演，如果連呢啲準備功夫都做唔到，咁點做一個good show畀大家睇？」不過Thor透露今屆頒獎禮會保留上年特色，表演會以歌手間合作項目為主，歌手在得獎後不會唱歌。至於一個獎項的數量，都會留到頒獎時才公布，在新人競爭激烈下，究竟獎項數量會因此而改變，還是保留只有一位得獎者的安排，Thor也只能向讀者賣個關子。

ViuTV頒獎禮建立了以歌手表演為重心的特色，與其他傳媒的頒獎典禮不一樣。Thor坦言在落實舉辦日期時，需要考慮歌手是否有足夠時間綵排。（資料圖片）

否認推介榜對MIRROR特別嚴格

說回「Chill Club推介榜」，過去一年網民都會看到「鏡粉」留言，對偶像歌曲未能上榜、奪冠感到不滿。問到這個現象，Thor直言能引起樂迷間討論已經相當足夠，強調榜單屬於幕後團隊透過投票而得出的音樂推介，過程中團隊沒有提高對MIRROR成員歌曲的標準：「如果我哋對MIRROR好鬆手，冠軍歌畀晒MIRROR，可能就會有其他聲音話我哋喺度谷自己人。我覺得呢件事我哋點做都會有人討論，因為重點喺MIRROR度，依家任何有關MIRROR嘅嘢大家都會討論，咁就已經好足夠，至於佢哋嘅音樂做成點，我相信大家都見到佢哋好努力。但係希望你哋都明白，我哋其實對佢哋冇特別嚴苛，我哋都好想樂壇遍地開花，我哋鍾意邊個，或者喺嗰段時間邊首歌值得上榜，咁就上榜。好老實講，每一次我同工作人員都有傾，話『死啦，MIRROR又冇上榜，點算？』我哋都擔心，但係呢個年代嘅網絡討論真係好誇張，係冇辦法滿足晒所有人，我哋就做返我哋可以做嘅嘢，做到公平公正，用我哋嘅標準話畀人聽推介榜嘅心水。」