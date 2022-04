第64屆格林美頒獎禮(The 64th Annual Grammy Awards)香港時間今早(4月4日),在拉斯維加斯的米高梅大花園競技場(MGM Grand Garden Arena)舉行。首次出席格林美的19歲Olivia Rodrigo就撼贏Billie Eilish哥哥FINNEAS O'Connell,奪得三個大獎,包括「最佳新人」、最佳流行歌手(Best Pop Solo Performance)及最佳流行演唱專輯(Best Pop Vocal Album)。

另外,由Anderson .Paak及Bruno Mars組成的Silk Sonic就憑《Leave the Door Open》奪得「年度製作」(Record of the Year)、「年度歌曲」(Song of the Year)、「最佳節奏藍調歌手」(Best R&B Performance)、「最佳節奏藍調歌曲」(Best R&B Song)成大贏家。