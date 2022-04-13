Chill Club年度推介｜姜糖總動員幫偶像搶男金　林家謙蟬聯有危機

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》將在4月24日（星期日）舉行，頒獎禮現正進行最後一個階段投票，讓樂迷投選個人獎項心水三甲，分數將按不同名次選票而定，分數最高的單位就能獲得最高殊榮。今年的「Chill Club年度男歌手」的候選單位，年齡層上未如過去「五代同堂」般闊，但競爭激烈程度依然相當高。上年林家謙力壓姜濤、陳卓賢（Ian），贏得男歌手金獎之餘也成為大贏家，只是今年要再度蟬聯歌王寶座，似乎難度不小。



上年贏得首屆「Chill Club年度男歌手」金獎，但今年衛冕遇到的挑戰比上年更大。（資料圖片）

姜濤有望用歌迷號召力取勝

由於獎項得主直接根據樂迷投票結果而定，對於歌迷數量、號召力都數一數二的MIRROR成員而言，勝算的確比較高，因此上年林家謙能贏得首屆Chill Club男歌手金獎時，外界其實都會感到意外。經過一年時間，相信一眾歌迷都會汲取上年偶像滑鐵盧的經驗，在投票上都會更加積極，尤其對連續兩年贏得叱咤「我最喜愛的男歌手」獎項的姜濤而言，歌迷絕對希望用選票，幫助偶像報一戰之仇。

上年姜濤意外失落男歌手金獎，證明歌迷需要更落力投票。（資料圖片）

林家謙遇MC、張敬軒夾擊

而上年歌王得主林家謙，今年遇到的挑戰只會更大。雖然上年票選結果證明家謙人氣不輸姜濤，但到了今年，除了面對姜濤、Ian、盧瀚霆（Anson Lo）等MIRROR成員以歌迷比往年更強的號召力應戰外，更需要迎接另外兩位人氣王張天賦（MC）及張敬軒的挑戰。參考同樣以票選定輸贏，叱咤「我最喜愛的男歌手」投票走勢，上屆打入最後五強的家謙，今屆不敵張敬軒、姜濤、Ian、Anson Lo及呂爵安（Edan），無緣五強，也反映出他在票選項目上的優勢正逐漸收窄。要成功蟬聯，還需歌迷更出力投票、拉票。

曾與MIRROR合作單位隨時變黑馬

與上屆只需投選一個單位不同，今屆ViuTV頒獎禮需要歌迷依次序排出三甲，變相其他歌手都有得分機會，分分鐘成為黑馬。因此過去與姜濤和Edan合作過的林奕匡（Phil）、近期與姜濤合作無間的Gareth.T（湯令山）和Tyson Yoshi（程俊彥），甚至曾為其他成員寫歌的吳林峰、馮允謙（Jay），在本來已經擁有一定忠實支持者的情況下，其實都有機會憑第二名、第三名的票數得分衝上三甲。

「Chill Club年度男歌手」入圍名單：（排名不分先後）