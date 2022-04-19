Spotify｜姜濤粉絲狂聽歌曲賀生日　MC《小心地滑》未能打入十大

韓國天團BIGBANG相隔4年終於在本月初推出新曲《Still Life》強勢回歸，讓一眾VIP（BIGBANG粉絲）聽到眼淚停不了。在本周香港區「Spotify Charts」中，BIGBANG新歌保持第四位，可惜仍輸給人氣高企的姜濤。另一邊廂，雖然MC張天賦的新歌《小心地滑》還未登上十大位置，但仍有兩首歌上榜，與姜濤鬥得難分難解。

BIGBANG推出回歸作《Still Life》，新歌在香港區「Spotify Charts」中以超過18萬串流播放次數位列第4。（MV截圖）

姜濤即將於4月30日生日，大批粉絲已經開設着手為偶像應援慶祝生日。響應姜濤日前呼籲大家要多做公益，希望在疫情下為社會各界傳遞愛心和正能量，「姜濤香港後援會」已表示於當日包起全線電車，全港巿民可免費乘電車一日。除了花費之外，一眾粉絲都瘋狂聽偶像的歌曲。姜濤的《Dear My Friend,》連續第三個星期榮登榜首，而《鏡中鏡》及《Master Class》繼續穩佔十大位置，相信為了賀姜濤生日，粉絲會繼續狂聽姜濤的歌曲。

MC張天賦終於在本月14日推出本年度首隻新歌《小心地滑》，當歌曲未能大日十大，暫時排在第96位。而《記憶棉》及《反對無效》就仍然在十代位置內，分別排在第6位及第8位。另外，另外呂爵安（Edan）的新歌《Elevator》則排在13位，較上周上升兩級，未知道下周會否威脅到MC或隊友姜濤的位置？

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