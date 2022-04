張敬軒宣布5月重返紅館開騷　8場變16場報答粉絲堅持不退票

本港疫情逐漸緩和,今日(21/4)起康文署公布將恢復現場觀眾演出活動,而紅館亦能重開。張敬軒的紅館跨年演唱會,於1月因疫情而暫時取消,導致有8場已經購票觀眾未能進場欣賞。英皇娛樂宣布《AIA呈獻 The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》,將於2022年5月10日至2022年5月29日舉行16場演唱會。

五月紅館再開,座位安排措施上,因應政府防疫條例,入座人數只可以是全館人數的一半,相連座位不得超過四個,與年頭的防疫條例入座七成人數不同。為了不讓每一位堅持不退票的歌迷朋友失望,軒仔只得操勞一點,唱多一倍場數,先可以令每一位不退票觀眾補回欣賞演唱會。而因應這個重新調配座位安排,大會又多出了少量門票,於5月4日公開發售。

為配合政府防疫規定,英皇娛樂需重新編排所有持有之前演唱會門票之座位及印製全新門票以作補場之用,所以持有原本取消演唱會門票的觀眾,請留意英皇娛樂官方公布之補票細則,於2022年5月2日至9日期間,帶同門票對應相關日期,前往紅館換領新的入場門票。因應大家對軒仔之支持,大會更會於5月2日至9日期間換票的朋友,送上限量紀念品一份以表感謝。 為體恤觀眾朋友於對換門票日子,有機會因工作或其他原因未能提早前往換領,大會亦於網上設有對應調配門票一覽表,觀眾朋友可於演出當日早點到紅館作換領,不過也要提醒即場換票觀眾,要看清楚門票最新對應日期,及預備提早時間到紅館進行相關手續 ,千萬不要錯過日子,假如錯過調配日期大會將不會再補發門票 。

是次能再於紅館再開騷,大家也十分珍惜及開心,英皇娛樂會於紅館場內,跟政府防疫指示,做足防疫措施,確保安全。 此外所有前往觀看演唱會的觀眾,須遵守政府公布最新的防疫預防措施及保持適當的社交距離(包括但不限於身處場地期間全程佩戴自備口罩、掃描「安心出行」二維碼,及符合「疫苗通行證」的規定),否則主辦方有權拒絕相關人士進場。除獲豁免人士外,觀眾須在進入場館前利用手機掃描「安心出行」二維碼,亦須符合「疫苗通行證」指示下適用於公眾娛樂場所的規定。所有進入表演場地的人士,必須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種紀錄或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」,並按場館人員要求出示相關文件以供掃描。