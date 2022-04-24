Chill Club頒獎禮︱得獎名單持續更新　MC擊敗Edan、193奪新人金

ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於今晚（24日）播出，全晚將會頒發6個個人獎項、4個幕後獎項和2個歌曲獎項，由全港樂迷投票選出的「CHILL CLUB年度十大歌曲」經已頒發了九首，「CHILL CLUB年度新人」金獎由MC張天賦大比數拋離擊敗Edan呂爵安和193奪得。



MC張天賦大比數拋離擊敗Edan呂爵安和193奪得「CHILL CLUB年度新人」金獎。

得獎名單如下（不斷更新）：

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第十首：RubberBand《Ciao》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第九首：林家謙《神奇的糊塗魔藥》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第八首：MC 張天賦《記憶棉》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第七首：C AllStar《留下來的人》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第六首：Jer 柳應廷@MIRROR《狂人日記》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第五首：張敬軒《悄郎君》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第四首：Edan 呂爵安@MIRROR《E先生連環不幸事件》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第三首：姜濤@MIRROR《Master Class》

「CHILL CLUB年度十大歌曲」第二首：MIRROR《BOSS》

「CHILL CLUB年度作曲人」：吳林峰

「CHILL CLUB年度填詞人」：黃偉文

「CHILL CLUB年度編曲人」：Ariel Lai

「CHILL CLUB年度監製」：Edward Chan

「CHILL CLUB年度新人」銅獎：193 郭嘉駿＠ERROR

「CHILL CLUB年度新人」銀獎：Edan 呂爵安＠MIRROR

「CHILL CLUB年度新人」金獎：MC 張天賦

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銅獎：Serrini

「CHILL CLUB年度唱作歌手」銀獎：Jay Fung馮允謙

「CHILL CLUB年度唱作歌手」金獎：林家謙

「CHILL CLUB年度樂隊」銅獎：ToNick

「CHILL CLUB年度樂隊」銀獎：RubberBand

「CHILL CLUB年度樂隊」金獎：Dear Jane

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