Chill Club頒獎禮︱歌曲獎陸續公開 MIRROR三成員表演high爆全場
撰文：趙允琳
出版：更新：
ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》於今晚（24日）播出，全晚將會頒發6個個人獎項、4個幕後獎項和2個歌曲獎項，由全港樂迷投票選出的「CHILL CLUB年度十大歌曲」經已頒發了九首。
+2
得獎歌曲如下（不斷更新）：
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第十首：RubberBand《Ciao》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第九首：林家謙《神奇的糊塗魔藥》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第八首：MC 張天賦《記憶棉》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第七首：C AllStar《留下來的人》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第六首：Jer 柳應廷@MIRROR《狂人日記》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第五首：張敬軒《悄郎君》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第四首：Edan 呂爵安@MIRROR《E先生連環不幸事件》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第三首：姜濤@MIRROR《Master Class》
「CHILL CLUB年度十大歌曲」第二首：MIRROR《BOSS》
「CHILL CLUB年度作曲人」：吳林峰
「CHILL CLUB年度填詞人」：黃偉文
+3