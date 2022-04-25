Chill Club年度推介｜張敬軒唔覺自己失落男金：人哋唔係應分要畀

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》在昨晚（24/4）完滿結束，張敬軒雖然今晚只憑歌曲《俏郎君》贏得歌曲獎，但他坦言今晚演出非常精彩，在台下也十分享受，更令他為製作心愛的Hip-hop、R&B曲風的作品打了一支強心針。他又點名稱讚MC $oho & KidNey與MIRROR合唱《Black Mirror》的表演：「我覺得佢哋係勁、係叻，兩組新嘅、唔同嘅、又有影響力嘅團隊撞埋一齊嘅衝擊力，就算我作為網民一份子，或者觀眾，我都覺得好熱血。」

張敬軒首度角逐Chill Club頒獎禮獎項，今年贏得一座歌曲獎。（梁碧玲攝）

至於今晚爆冷不敵Anson Lo無緣男歌手金獎，甚至歌手獎三甲不入，軒仔直言：「人哋唔係應分要畀嘅！其實我覺得唔係失落，正如今年1月1號喺台上面講，今年我要以新人姿態示人，因為有好多新嘅音樂單位，佢哋嘅表演、諗法、創意，我覺得其實係超越咗我哋呢代，起碼超越咗我先。所以我覺得要重頭開始，如果作為一個今年嘅新人，今日（昨日）已經有得上台攞歌曲獎，已經好感恩。同埋好開心見到Chill Club頒獎禮同傳統嘅好唔同，例如佢哋有將組合同樂隊分開，呢一步係好專業。」

軒仔唔認為自己「失落」男歌手金獎，強調得到獎項認可並非必然。（梁碧玲攝）

談到演唱會復辦在即，軒仔坦言過去一直抱觀望狀態，因應政府防疫規例而改變，例如現時入座率只能有五成，為接待所有已購票觀眾，現時只能加開場次接待，感恩觀眾過去沒有退票，繼續支持。問到現時從8場加至16場，在嘉賓上是否已有人選，軒仔則透露在嘉賓陣容上的另一個隱憂：「其實心裏面都有啲打算，但係依家唔係得我一個重新郁返，而係成個行業重新起動，大家都變得好忙，我反而擔心之前應承咗嘅嘉賓，今次可能未必嚟得到，但係我哋都盡最大嘅努力。」問到會否再有加場空間，軒仔直言：「唔好啦掛！其實演唱會有得加場係好感恩嘅事，但係自己要有最好嘅狀態。例如上次唱咗10場，嗰10場狀態都好好，我覺得係有史以來最穩定嘅一個演唱會，今次都係抱住前輩感恩嘅心態，做好呢16場先。」