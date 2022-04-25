Innerspace｜延遲15分鐘首播無阻歌迷興致　MV大玩特效騷型格一面

男團MIRROR藉著今日（25/4）推出的新歌《Innerspace》，為即將首個紅館舉行的《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》揭開序幕。新歌由曾為COLLAR和Anson Lo（盧瀚霆）合作的紀佳松作曲，填詞除了由小克負責外，Rap詞部分更由Anson Lo操刀。新歌帶聽眾進入虛幻世界，希望大家多認識自己，從而尋找快樂泉源。

MIRROR在2022年首支團歌《Innerspace》今晚首播。（MV截圖）

MV原定今晚9時面世，雖然延遲了15分鐘才正式首播，但依然得到過萬名「鏡粉」久候。一開始見到隊長Lokman（楊樂文）向每位成員派一張牌，翻開後會見到不同圖案，及後鏡頭一轉，12子馬上準備好勁歌熱舞。MV拍攝上除了看到MIRROR挑戰在水池中勁舞外，今次每位隊員都有在跳舞時站在C位（中間位）的機會，更有不少獨立出鏡的時間，加上今次導演Maggie和Sheng加入大量特效，除了成功塑造歌曲強調的虛幻感外，更令所有成員都能充分展示型格一面。

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過去團歌在唱第一句的人選上一直有爭議，甚至因此而引起某些歌迷出現監製偏袒部份成員的說法，但這首歌的處理手法與其他團歌不一樣。今次監製Edward Chan決定第一句並非安排單一成員演唱，而是由全部成員一起合唱，及後才交由AK唱下一句。這個安排變相令每個成員都有演繹歌曲第一句的機會，相信能巧妙地滿足不同「鏡粉」的希望，也能藉著全員合唱的聲音突顯歌迷經常掛在口中，「12-1=0」的概念。