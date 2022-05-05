張敬軒親身上陣影海報直呼Lokman最難扮：寸頭唔係個個都駕馭到

英皇娛樂為將娛樂數碼化，拉近藝人與支持者的距離，提供嶄新的沉浸式優質娛樂體驗，今日（5/5）舉行記者會宣布正式進軍「元宇宙」，除了英皇娛樂集團行政總裁許佩斯及VAR LIVE旗下MetaTimes主席楊全盛外，旗下歌手張敬軒也與自己在元宇宙的化身「HC」現身記者會。會上軒仔除了介紹自己的「Hinsland」，更在鏡頭前首播新歌《元宇宙之戀》MV。



嘉賓英皇娛樂集團行政總裁許佩斯（中）、VAR LIVE 及 Times Capital 旗下MetaTimes 主席楊全盛（右）及首位進駐 The Sandbox 元宇宙空間 Hinsland 的藝人張敬軒（左）一起在以 XR（延展實境）技術構建的虛擬實境發布會上合照。

用行動報答觀眾艱辛換票

會後軒仔接受傳媒訪問，談及近日自己在紅館的《The Next 20》演唱會補場舉行在即，他直言從8場加至16場對體力和表現都是挑戰，但為求彌補已經購票的觀眾，自己需要盡力維持製作及演出質素。他坦言：「我收到一兩個例子，有觀眾之前買咗飛，但係嗰陣身體已經唔係好舒服，到今次再開，屋企人同我講話佢哋已經唔喺度。疫情下可以做嘅只能係把握每一個當下，自己喺體能上做到最好。」他得知換票過程中造成部份觀眾不便，對受影響的歌迷致歉：「我都見到佢哋好辛苦，特別係第一日遇到降溫、落雨，要企3、4個鐘。我同自己講，除咗心存感激，其實係要做好場show，令佢哋用嗰3、4個鐘換嘅飛，或者其他過程中遇到嘅不便，希望佢哋睇完之後會覺得值得，我會好珍惜佢哋今次嘅支持，所謂患難見真情，好多謝各位嘅包容。」

軒仔現時有透過「168」斷食法修身，但在演唱會前夕會維持正常飲食及作息，維持演唱會所需的體力。（資料圖片）

軒仔坦言今次準備過程中做好心理準備，一直留意疫情發展，但他坦言今次也有點失預算，除了搭建場地時間緊迫，邀請嘉賓也是難題：「嘉賓方面又多咗一倍，因為我哋之前只係差8場。好多謝所有我哋聯絡過嘅嘉賓同經理人公司嘅支持，就算某啲嘉賓，我哋只係喺樂壇嘅公開場合say過hi，但係心入面一直都好欣賞。今次透過20周年嘅舞台，經過一齊表演，我哋又有進一步認識。嚟緊16場嘉賓都係全新，希望大家拭目以待我哋台上嘅火花。」不過軒仔笑言，過去身邊有親戚追問嘉賓人選，希望觀眾入場時都會支持自己演出。

軒仔感謝各方面對演唱會補場的支持。

計劃開元宇宙演唱會

軒仔談及「Hinsland」內會包括虛擬世界演唱會場地，目前尚在搭建當中，留待The Sandbox在第三季度的公布後才與「Hinsland」一併正式開放。問到有否考慮將今次演唱會搬到元宇宙，軒仔稱希望《The Next 20》演唱會回歸實體形式：「今次係一個補場嘅演唱會，我哋都想用返一個實體演唱會形式報答之前買咗飛嘅觀眾。雖然之前有退飛嘅手續，但係大部份觀眾都係保留門票。」許佩斯補充稱目前已有軒仔在元宇宙開演唱會的計劃：「當『Hinsland』真係開幕，我哋一定會喺元宇宙開演唱會，當然呢件事唔會今日發生到，加上建構需要時間，其實裏面搭建緊嘅嘢都未完全完成，例如都未有佢間屋。」

率先睇「Hinsland」：

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親自上陣影海報扮MIRROR 盼充分呈現「前夫」故事

近日軒仔首度擔任導演，執導以手機拍攝的電影《前夫的愛》，談及一眾「前夫」在女伴追星背後的心聲，當中在廣告版前一幕，背後的燈箱廣告原來是由軒仔親自分析MIRROR所有成員拍攝而成。軒仔讚賞MIRROR拍攝的手機廣告十分具標誌性，多年來的成績也有目共睹，希望在遠距離看到燈箱時能模擬原版手機廣告，強調今次特意邀請負責該廣告的造型師合作，不希望大家覺得是個惡搞作。他也坦言模擬當時的Lokman（楊樂文）最困難：「呢一兩年嘅頭髮都維持住一定長度，所以Lokman個頭係最大挑戰，因為我起碼超過10年冇見過skinhead（寸頭）。Skinhead唔係個個人都駕馭到，我戴完之後都覺得差太遠，因為我個頭型冇Lokman咁靚。大家會見到，因為我個頭太大，髮型師幫我做Lokman假髮，但係影相只係影單邊，另一邊係見到晒自己嘅真頭髮。」

眾多MIRROR成員中，軒仔直言要還原Lokman神緒難度最大。（影片截圖）

談到日後會否再進一步挑戰執導MV或電影，軒仔坦言沒有打算，又讚賞姜濤親自執導其新歌《作品的說話》MV：「我最近都有睇，我覺得好勁，可以將一首歌或者自己嘅見解變成一件作品。」