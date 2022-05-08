RubberBand演唱會｜延期4個月後開戶外騷　6號Tim Lui夫妻檔合唱

隨著防疫措施放寬，一連三晚的《RubberBand x 香港節慶管弦樂團（Hong Kong Festival Orchestra）“Live by the Harbour” 音樂會》終於今晚正式展開！雖然音樂會到開場前都下著大雨，仍無減樂迷熱情，當香港節慶管弦樂團上台並奏起RubberBand（RB）於本年初獲不少獎項的《Ciao》音樂時，現場即時起身並歡呼起來，久違了於現場睇Show的感動，加上觀眾無懼風雨下欣賞，這股熱情也令RB和香港節慶管弦樂團的演出更加投入。

RubberBand在綵排期間現場下起大雨，幸好臨近演唱會開始時，雨勢已經減弱了不少。

作為首個於「Wonderland 竹翠公園」舉行音樂會的演出單位，RB在兩個多小時的音樂會中，演繹了多首樂迷均耳熟能詳的作品和曾感染樂隊本身的歌曲，不同的畫面穿梭，豐富如萬花筒般，觀眾更全場站立欣賞，氣氛熾熱。 在演繹《好好地過》前，主音6號表示：「很感謝大家在風雨中陪伴我們RubberBand、香港節慶管弦樂團做這個音樂會。」原定於一月舉行的音樂會因疫情延至今晚開始，6號表示：「很久沒見這麼多人，經歷了四個多月，他們終於回來『呢度』，而開戶外音樂會更一直是樂隊的心願。」更用心的是這次演出可以表達到音樂是無邊際，古典音樂、現代音樂和Band Sound串連起來也可合成樂章。

RubberBand今次戶外演唱會的特色，除了與管弦樂團合作，更是首個在西九文化區新地標「Wonderland 竹翠公園」舉行的音樂會。

今晚演繹《心照一生》、《阿波羅》、《未來見》等作品時，全場觀眾都報以熱烈尖叫聲和掌聲和應，到副歌更全場大合唱，整個畫面相信大家期待已久！除此之外，作為RB核心填詞人亦是6號太太的Tim Lui也現身和丈夫演繹《Slow & easy》，二人台上甜蜜的互動，令不少觀眾都高呼好Sweet。唱畢《發現號》後，RB連同樂隊成員及指揮向觀眾謝幕，但在歌迷熱情的Encore聲帶動下，RB無懼超時再次上台為大家送上《小涼伴》為第一場音樂會作結！