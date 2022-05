RubberBand演唱會｜母親節冒雨開騷　6號唱《未來見》憶亡母淚崩

昨晚RubberBand(RB)聯同香港節慶管弦樂團(HKFO)於竹翠公園Wonderland舉行了第二場音樂會,連續兩天的觀眾也是冒雨支持,主音6號更呼籲:「雖然有雨但不怕,我們一齊集氣把雨推返上去!然後我都要集氣要大家企起身!」當唱畢《天連地》後,6號直言在場觀眾都很厲害:「由《逆流之歌》唱到《天連地》,由新歌到舊歌,都見到你們如此鍾愛,堅實地支持著我們,RB真的好感動。剛剛《天連地》的畫面除了有你們之外,這也是我們很奢想的一幕,因為12年前推出的專輯《Connected》內收錄的這首歌,當中管弦樂部份是用音樂程式去做!等了多年,終於有機會和HKFO合作,整件事真的不容易。」

RubberBand戶外演唱會昨晚完成第二場。

6號也趁機感謝現時身處的戶外場地,又引用音樂會名字坦言:「因為寫《脫軌時刻》的時間,香港有好多音樂節,所以好希望未來疫情退卻後,有更多音樂節可以於戶外舉行,令更多樂隊或唱作人有更多地方和大家分享音樂。音樂會叫《Live by the Harbour》,這是我們無心插柳下想到的名字,由構思到一直做整個音樂會的時候,發現所選的歌曲都呼應這個主題,Live雖然是音樂會或現場演出的意思,但我們每一位都是live(生活)by the Harbour,都在這個港口為生活去拼搏!同時RB好多謝每一位給了我們很多故事,創作了這十多年來陪伴大家的作品。」

於母親節舉行第二晚演出,在特別的日子也令6號倍添感觸。他在《未來見》唱到最後之際,因為憶起亡母更按捺不住掉下男兒淚,唱畢歌曲更一度哽咽未能說話:「最後一段的ad-lib都唱不到,我想起了自己的母親,今日是母親節,想送剛剛一曲《未來見》給在場的大家和天下間的母親,無論她仍在,還是到了好遠的地方。送給大家,並祝大家在疫情下身體健康!因為自己和爸爸之前都確診,知道是不簡單的事,特別是老人家會好擔心。希望大家看顧好小朋友和老人家,讓我們一起戰勝這一場難熬的疫情時間。」