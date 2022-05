RubberBand演唱會｜6號突然甩褲鏈 感謝觀眾久候:你哋可以揀退票

RubberBand在《夥伙》中特別把歌詞改成「記住約好於公園再見」,令全場歌迷歡呼。(梁碧玲攝)

樂隊RubberBand與香港節慶管弦樂團(HKFO)合作的《Live by the Harbour》戶外演唱會,今晚(9/5)在西九文化區竹翠公園舉行尾場。雖然開場前一度下起毛毛雨,但也無阻歌迷入場觀賞演出的興致。會場也有工作人員派發雨褸,讓觀眾以備不時之需。

現場一度下起毛毛雨,但演唱會開始前已經沒再下雨。(梁碧玲攝)

演唱會在晚上8時準時開始,在管弦樂團演奏《Ode to Joy》後,四子即以《城市當代配樂團》揭開今晚序幕。今次RubberBand選擇把部份樂隊作品與古典音樂融合,例如在《夥伙》、《Ciao》和《好好地過》前先以《Somewhere in our Memories》來串連。

觀眾在《Ciao》中大合唱。(梁碧玲攝)

及後主音6號感謝觀眾久候足足4個月:「尾場本來應該係1月9日發生,經歷咗4個月將自己收埋喺屋企嘅時間,食肆、表演場地、健身中心冇人,4個月之後大家齊齊整整嚟到呢度,儘管仲係戴住口罩,但係我感覺到大家依然有好堅定嘅眼神。我唔敢講係笑緊,但係大家都係相信共同價值嘅人,今晚走埋一齊。」他坦言今次能順利開戶外演唱會是一圓樂隊多年來的心願,在感謝觀眾不離不棄時又笑說:「呢個等待唔容易,多謝你哋冇放棄到我哋,因為你哋可以揀退票㗎嘛。」不過在《夏令時間》和《心照一生》後,工作人員突然稱6號甩褲鏈,不過他在檢查後稱只是誤會。