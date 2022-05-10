RubberBand演唱會｜6號唔願經常夫妻檔合唱：佢應該係私有咗畀我

樂隊RubberBand與香港節慶管弦樂團（HKFO）合作的《Live by the Harbour》戶外演唱會，昨晚（9/5）在西九文化區竹翠公園完滿落幕。主音6號在尾場除了邀請樂隊和音Angelita Li一同獻聲，演繹來自The Queen的《Bohemian Rhapsody》（波希米亞狂想曲），更與太太Tim Lui一同合唱《Slow & Easy》。

在唱《阿波羅》時，觀眾席不但出現燈海，6號更衝到台下與觀眾近距離接觸，不過在防疫措施限制下，他只能與頭排觀眾保持社交距離互動。他在臨近結束時一度哽咽地說：「估唔到實現咗我哋嘅夢想。」縱使RubberBand在演唱會中帶來《未來見》、《發現號》等代表作，但觀眾似乎依然未滿足，四子一口氣在Encore部份連唱《你和我》、《一早地下鐵》和《小涼伴》，在晚上11時正式落幕。

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感恩天公造美

儘管天氣報告預測今個長假期會下雨，但近幾晚戶外騷都在好天氣下進行，甚至今晚直到正式結束一刻，現場才開始下起雨。RubberBand騷後接受採訪時直言尾場天氣最好，6號坦言：「出場前有同助手傾過，睇過天文台網頁，見到雨量圖對我哋有利，預測成個show嘅時間都冇雨落，好感恩。」

表演期間現場天氣理想，確實如RubberBand所想，一唱完《小涼伴》，現場才開始下起毛毛雨。（梁碧玲攝）

以平常心準備疫後首個演唱會

今次是第五波疫情後表演場地重開以來首個售票演唱會，6號坦言一月宣布延期後的4個月都以平常心籌備：「真係唔知道政策幾時會變，唔好彩嘅話隨時感染數字又會上升返，到時又變咗唔搞得住。我哋真係有過呢個經驗，試過面對演唱會突然間煞停，講緊一月嘅時候只係相隔兩日。」學懂平常心應對後，他們坦言能重新聚在一起練歌已經很難得。鼓手泥鯭趁機感謝工作人員分擔行政工作：「例如一月搞嘅時候本來可以6個一齊坐，依家只可以4個，其實分飛呢個工作真係好痛苦。政策同疫情雖然令搞show有好多不便，但係好多同業好努力，其實有show做已經好幸福。」

RubberBand過去四個月一直以平常心籌備演出。（梁碧玲攝）

至於連日來開戶外騷的感受，低音結他手阿偉坦言在戶外場地演出一直是夢寐以求，期待日後在不同大小的場地都能參與。6號則直言這次在體能上遇到的挑戰不小：「問返前輩，原來露天唔係小兒科，我都不斷同隊友講，上次開紅館騷嘅歌單比今次多10首，但係身體復原嘅能力都冇今次咁慢。非常寶貴嘅一課，自己之後都要留意。」

6號坦言今次比上年紅館個唱少約10首歌，但所花的體力卻比上一次大，回復體力所需的時間也更長。（梁碧玲攝）

唔想Tim Lui頻密上台合唱：成件事就唔珍貴

成軍以來的御用填詞人Tim Lui，過去三晚都有上台與6號合唱，阿偉在台上笑說她隨時可以出道，台下則感性地說：「好多年前冇人幫我哋填詞嘅時候，佢都係捱義氣捱到今日，上呢個台都係捱義氣，只係頭先怕尷尬冇講到。」6號坦言《Slow & Easy》在隊內一直猶如雞肋，雖然很想用作表演，但合唱人選需要經四位隊員一致同意，因此甚少有機會演繹，身為Tim Lui老公的他更笑說：「我自己係有私心嘅，唔想次次都推佢出嚟，其實佢應該係私有咗畀我啦嘛，如果每次出show都有佢，成件事就唔珍貴。」

6號坦言不希望每一次演出都與Tim Lui以夫妻檔現身，保留觀眾心中對現場版《Slow & Easy》的那份珍貴。（梁碧玲攝）

6號疑「未到站」 最驚反而係阿正？

至於今晚6號在台上疑似忘記拉褲鏈，他澄清只是溝通上有誤會：「前日陳詠燊導演私訊我，提醒我要注意褲鏈，於是我就同服裝同事講，佢哋幫我塗黑咗，演唱會導演以為嗰度係陰影，其實一開始係錯配。（唔係未到站？）嗰陣整一整，根本冇事發生過。」不過在導演提醒6號之際，原來結他手阿正也被嚇到：「我反而係最驚嗰個，我嗰陣聽到細細聲有句『未到站』，我都即刻望一望。」原來是源自十多年前一次酒吧演出的陰影，當時阿正擺好姿勢彈結他，最後卻被發現褲鏈未拉好。