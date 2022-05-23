施匡翹誠邀港韓混血師弟做MV男主角　歌迷驚喜探班賀26歲生日

施匡翹（Zania）繼早前推出快歌《Stay》後再度挑戰跳舞歌，日前為她的第六首派台新歌《My 1st Car》拍攝MV。新歌是Zaina第四度與音樂監製舒文合作，並找來韓國團隊Cheatkeys及CobiCudi作曲，T-Rexx 填詞。

Zaina早前為新歌《My 1st Car》拍攝MV。

相比Zaina以往歌曲，《My 1st Car》的節拍更為強勁，而MV製作團隊亦更為龐大。快歌當然少不了舞蹈元素，雖然Zaina最近忙於拍劇，不過為了今次MV拍攝亦下了不少苦功：「最近抽了不少時間為新歌排舞，為配合新歌《My 1st Car》更為強勁的節拍，歌曲的舞步亦較上一首作品《Stay》更具挑戰性，而MV亦有8位女Dancers 及4位男演員與我一同參演，所以幕後團隊亦更為龐大，希望可以帶俾大家更強的視覺觀感。」

而《My 1st Car》除了作曲團隊來自韓國外，Zaina亦特意邀請同公司的港韓混血師弟周健宏（Kin）擔任男主角，而 Kin 亦是現時唯一入選亞洲最高級別的韓國職業籃球聯賽（KBL）的香港職業籃球員。Zaina 笑言：「Kin為拍攝是次MV專誠由韓國飛返香港，仲隔離咗7日，而為咗切合角色，噚日仲特意漂染左頭灰髮，拍完之後又好快要飛返韓國工作，所以好多謝佢。」MV製作團隊亦特別為Zaina安排了4位重量級「貴賓」參與拍攝，就是4部名貴古董車，總值近千萬港元，可說是香車配美人。

Zaina新歌MV邀請師弟周健宏擔任男主角，又出動4部名貴古董車。

新歌《My 1st Car》是「my first car」的縮寫，Zaina開心說：「因為最近成功考到車牌，亦擁有了人生的第一輛車，好多謝公司與音樂監製舒文及MV製作團隊一同為我精心訂造了這首以車為題材的快歌，MV故事中四款不同類型的車代表了四類不同的男生，各具吸引力。延續上一首歌曲《Stay》的故事，《My 1st Car》代表的是人生的另一階段，以故事中穿插的不同男生及車輛寓意人生面對的抉擇，希望大家多多期待。」

而上星期一（16/5）為Zaina 26歲生日，Zaina的粉絲玩驚喜，在拍攝當日神秘探班，送上生日蛋糕補祝，氹到Zaina好開心。她感謝fans 一直以來支持及愛鍚，說到生日願望，她祝願大家身體健康及世界和平。