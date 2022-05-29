聲生不息｜炎明熹獲林子祥邀請合唱　不停梳頭兼玩鎖門顯調皮一面

無綫（TVB）與內地芒果TV聯手製作的音樂節目《聲生不息》，第6集在今日（29/5）中午12時已經率先於芒果TV上架，香港觀眾則可在晚上8時半於翡翠台收看香港版。進入第三輪競演，主題為港樂與我的「城市人生」，歌手賽前需要尋找夥伴，以男女合唱方式作賽，與此同時，歌手還需要在演出中透過自己的發揮爭取觀眾支持，將歌曲擁有的期待值全部拿下。因此今次演出既是跨隊合作，也是競爭。



除了李玟和曾比特因曾經互換隊伍而自動組成一隊外，其他歌手都需要在賽前找到一起合唱的對手。（《聲生不息》截圖）

賽制上先由男歌手尋找希望合作的女歌手，初步提出合作意向，及後女歌手在限時內再回到男歌手的房間落實合作。觀眾在預告片段中看到，炎明熹（Gigi）在今集將與魔動閃霸合唱梁詠琪的《我鍾意》，但組隊過程究竟如何？Gigi先直言不想看到沒有人向自己招手的畫面：「我最不想遇到的就是這種情況，坐在一個房間，沒有人進來。」不過在李克勤採取撒網式的策略下，Gigi也很快收到「奶爸」的邀請，甚至連林子祥（阿Lam）都說很想與Gigi合作，不過阿Lam也提出一個疑問：「不過我們很難找到一首歌，像你跟你爺爺在那裏唱，我們可以唱什麼歌呢？」這段時間Gigi也展現小朋友調皮的一面，在聽到有歌手敲門想進房間時，Gigi竟然決定鎖門，令門外的毛不易嚇了一跳，更決定離開房間。當她等了一會開門，把梳子變成咪高風時，才發現門外空空如也，相當搞笑。

原來Gigi唔係只鎖自己房門？

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輪到由Gigi落實與哪位歌手合作的時間，她決定先找心目中人選之一的毛不易，不過單依純在徵求昔日《中國好聲音》導師李健的意見後，很快就決定與毛不易合作，而Gigi也來遲了一步。在慌亂之際，Gigi竟然拿起梳子刷頭，即使走入魔動閃霸的房間，她也要梳一下頭，看來她最緊張的不是與哪位歌手合作，而是髮型不能亂。

其實《聲生不息》「超前營業」有好多花絮，以下係Gigi表情包：