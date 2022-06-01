許廷鏗受訪暗示與胡鴻鈞友情不再：有啲以為好穩固嘅關係失去咗

脫離大公司成為獨立歌手的許廷鏗（Alfred），最近推出第一張自資黑膠唱片《2021》。日前他接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》專訪時，問起離巢後自組公司的決定，他形容當初與華納分道揚鑣是「被分手」：「2021年對我嚟變化固然係大，年頭拎完頒獎禮男歌手金獎後，本身係同唱片公司想傾下一張唱片嘅發展，但喺冇預計，冇預料嘅情況下同唱片公司分道揚鑣。發生咗呢件事之後，我就要去重新計劃我所有嘅事情。」



Alfred日前現身《StarTalk》接受許文軒專訪。（許文軒Instagram圖片）

稱與華納「被分手」

他也解釋，自組公司的想法早在2015年時已經萌生，在前輩指點後，認為時機尚未成熟，先後經歷過星夢及華納時期後，在音樂創作上也有更多想法，決定跳出舒適圈做老闆：「我明白大家都會覺得，我應該係好清楚自己想要啲咩，甚至有少少意氣風發想建立自己事業，甚至有啲記者都會問，sorry，其實當時自己真係唔知會點，有一種好難去俾人明白嘅難處。我慶幸自己要面對呢件事，先可以跳出Comfort Zone去試下開公司，同時亦慶幸同前唱片公司嘅關係仍然好好，大家有互相留意發展，希望可以做到和而不同。」

許廷鏗解釋當年頒獎禮過後，他已經與公司洽談下一張專輯的合作方向，結果卻在無法預料的情況下結束與華納的合作關係。（資料圖片）

《煽風點火》直述不安源頭

專輯原定在上年推出，最後因技術問題而延至今年面世，Alfred認為正好以倒敘形式回顧2021年發生的事情。他形容新歌《煽風點火》是2021年各種不安的源頭，又透露專輯第四首派台歌其實另有選擇：「歌詞好直白，本身我係諗過唔派呢首，而係揀另一首。但公司同事都覺得，如果真係要用倒敘法形容，就唔應該避開源頭。當時我遇到嘅問題同不安，好似喺我嘅眼球前面，霸咗我好多眼球位置，我亦都冇空間睇到其他角度，但時間耐咗，個問題原來可以拉開，我發現個問題冇想像中咁大，可以睇到唔同嘅角度，明白呢首歌唔只係講緊自己嘅個人故事，唔同嘅人都可以代入自己唔同嘅故事，所以最終決定派台。」

新派台歌《煽風點火》直白地談及一段面臨決裂的關係，而Alfred也想過用另一首歌派台。（MV截圖）

暗示與胡鴻鈞友情無法挽回？

再問到歌曲盛載著2021年哪些不安，Alfred直言曾因此有未必再做音樂的念頭，他說：「我嘅不安來自我有好多嘢都唔識，有好多情況上嘅混亂，令我好唔肯定自己係咪可以以一個自家廠牌出到專輯。二來亦受疫情影響，除此之外人與人之間少見面，產生誤會嘅機會都高好多。確實地我身邊有啲關係起咗變化，以為原本覺得做到一世朋友嘅人，當你唔係日日見，就發現冇你想像中咁鞏固。」

Alfred受訪時直言：「我身邊有啲關係起咗變化，以為原本覺得做到一世朋友嘅人，當你唔係日日見，就發現冇你想像中咁鞏固。」（資料圖片）

他續指過往某些在工作上認識的同事，原來相處模式上與朋友仍有一段距離：「呢段好殘忍，有啲同事你成日見，你覺得係好認識佢，但係當唔需要見嘅時候，你同佢唔會有好多共同話題。原來係因為大家一齊日日相處，可能叫做喺同一個環境下共事，覺得大家好熟，做嘢好有默契。當疫情大家要喺自己屋企嘅時候，發現我真係想搵嗰個，未必係日日見嗰個。有啲人反而係唔需要日日見，但係嗰啲時候會好想同佢傾計。所以疫情之下，某程度上得到嘅多過失去嘅，雖然有啲以為好穩固嘅關係失去咗，但同時亦都搵到邊啲先係我好想去好好經營同鞏固嘅關係。」過去Alfred一直與胡鴻鈞（Hubert）被傳不和，他也曾表示與對方失聯，希望有重聚之時，莫非Alfred這一番話暗示二人關係已經無法挽回？