英皇男新人MV戶外首播　Aiden忍住唔喊：喺鬧市入面喊都幾丟架

早前，今年3位來自英皇的樂壇男新人黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）先後推出其首支派台作品包括《留班同學》、《跳》及《憑實力單身》。日前，三位新丁得知自己歌曲MV將會出現於甚具代表性的銅鑼灣時代廣場的大電視，於是三人便相約到時代廣場齊齊睇MV，實行要感受一下巨型屏幕的震憾。

話就話睇MV，不過當播出MV時，三人並沒有專心觀看，反而都不約而同爭取時間跟「自己」影相及拍片，說要留住紀念性的一刻。最興奮的莫過於年紀最小的Dark，當看到自己出現在大電視上，Dark立即手舞足蹈，擺出各種pose影相，十分可愛；Andy則不停來回踱步，看似有點緊張，後來Dark走上前跟他一起跳舞，才輕鬆過來；至於Aiden在三人中算是比較專心觀看的一個，但期間也不忘拿出電話拍照。

觀看過後，Dark依然興奮，謂沒有想過自己會出現在這麼大的一個屏幕中：「因為平時行過，或者其他商場又好、Times Square又好，都冇諗過自己把聲會咁大聲播出嚟。」他直言有跟朋友說過如果自己的MV可以出現在這個熒幕就好，不過朋友們一盤冷水照頭淋：「佢哋聽完就話：『算啦你都係。』」不過Dark表示雖然新歌出現在大電視上，但他並沒有打算向朋友展示：「自己睇就夠啦，哈哈。」Andy覺得整件事很不真實，因為從來都沒有想過這件事會發生在自己身上：「一播出嗰吓其實唔係好反應得切，因為覺得要快啲影相、快啲拍片，好想留為紀念。好多謝Times Square、多謝公司，今次我哋可以有自己嘅作品，喺咁大個電視上面。」他直言心情既動又感動：「有自己嘅歌、MV，但又要抑壓住，唔想喺太多人面前喊出嚟，好樣衰㗎嘛，始終都要有番少少型像。今晚返到去都會狂loop，睇吓今晚屋企人喺唔喺度，如果喺度就痴住佢哋，唔喺度就會應該匿埋喺間房喊。」

Dark和Andy都覺得這件事很不真實，而Aiden則忍住唔喊。

至於MV第一日上架即感動到喊的Aiden這次已做好心理準備，十分冷靜，因為原來之前已有朋友告訴他：「其實由《造星》開始，一直都好希望有一首屬於自己嘅作品，因為我好想同大家分享自己嘅故事，亦都真係可以演繹一首屬於自己嘅歌，當MV出嗰一日，咁啱我嗰日全日都做嘢，去到六點嘅時候就即刻拎部電話出嚟睇。嗰日就忍唔住好激動咁樣熱淚盈眶，因為嗰種覺得努力咗咁耐、期待咗咁耐，終於可以同大家分享一首屬於Aiden自己嘅作品嘅嗰一種激動。」他坦言見到身邊的歌手朋友的歌於一些戶外大屏幕播放的時候，自己亦期待可能有一日見到自己的MV或者自己歌會讓大家看見：「今日出咗嘅時候，自己都好開心，都希望可以更加多人可以認識到。頭先冇乜激動，今日可以好冷靜處理，如果唔係就要喺銅鑼灣鬧市入面喊都幾丟架。」