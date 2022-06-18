陳凱詠舉行網上音樂會獲全男班力撐做嘉賓　自爆綵排前感動落淚

陳凱詠（Jace）昨晚（17/6）舉行了由MiFaShow主辦的《MUSICATION》Jace Chan網上音樂會，吸引了本地及海外粉絲收看。Jace以歌曲《Long D》、《I Wish》和《The Weekend》揭開音樂會序幕，觀眾不停留言大讚Jace唱英文歌好好聽、好正。而是次音樂會，Jace邀請了全男班嘉賓合唱，包括3人男子跳唱組合PIX3L、組合ONE PROMISE和最近身兼節目主持的涂毓麟（Oscar），Jace騷後接受訪問時被指艷福不淺，她笑言：「係喎，原來全男班，完全沒留意。」

陳凱詠舉行網上音樂會獲全男班力撐做嘉賓。

組合PIX3L的成員吳啟洋（Phoebus）將於本月20日首推派台單歌《漸漸地》，當他演唱新歌時，隊友葉振弘（Marco）及歐鎮灝（George）恭喜對方時，Marco流露出羡慕又妒忌的表情讚MV女主角好靚，Phoebus笑言：「只係睇女主角咋，哈，好過冇。」網民留言想做MV女主角，又叫Phoebus除衫。而ONE PROMISE 特別點唱歌曲《明年見》送給因骨枯而轉型Rapper的隊員鼓手Anton打氣，場面感人。

音樂會過後，Jace透露今次好開心：「之前諗住online show沒有現場觀眾，不會有特別感覺，但綵排時，同Live band在rehearsal room一齊練的時候，突然覺得很感動，練到《烏雲日記》時，唱唱下就忍不住哭。」她又續言覺得線上Live show是很難掌握，但是次好開心可以更專注在聲音上，並感謝主辦MiFaShow、谷Live及製作團隊為她悉心製作咁成功的網上音樂會，亦感謝PIX3L、ONE PROMISE及Oscar擔任嘉賓。

Jace表示線上Live show是很難掌握，但是次好開心可以更專注在聲音上。

另外，PIX3L的Phoebus談到單曲《漸漸地》MV女主角被搶鏡，Phoebus直言不會吃醋，對於音樂會途中有粉絲叫Phoebus除衫， George即時為其解圍說：「下次就除四。」而最近做埋電視台主持的Oscar則表示好開心可以用返歌手身份來完成音樂會。而ONE PROMISE因早前的巡迴商場演出，吸納好多新fans，問到如何在online show上繼續冧粉絲？他們笑言要先冧師姐Jace：「先冧師姐Jace、再冧埋Oscar和PIX3L的粉絲，19區再不是夢，哈哈。」