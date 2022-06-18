聲夢傳奇2｜13歲Sabrina盲唱技驚四座　吸引林奕匡Gin Lee爭崩頭

《聲夢傳奇2》第二集於今晚（18/6）8點半播出第二集，一眾學員成五組，正式踏上舞台，並輪流進行盲唱合唱考驗，讓六位導師各自挑選3位心水學員。

首集憑超班歌喉及唱功率先跑出的Janees及Sabrina，於第二集繼續技驚四座。其中只有13歲的Sabrina與Nicole、Jasmine及代表XiX的Aster一同唱出Lady Gaga的《Poker Face》，Sabrina的表現一鳴驚人，更令Phil及Gin Lee爭崩頭搶人。唱畢之後，主持森美問Sabrina最喜歡那位導師，Sabrina表示最想Gin Lee挑選自己。Gin聞言後立即大讚Sabrina唱功了得以非常淡定，更笑言自己都很想揀Sabrina入隊，可惜比Phil慢了一步。

Sabrina雖然年紀輕輕，但音樂實力異常雄厚、舞台經驗亦相當豐富。四歲半開始學習彈鋼琴的她，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任（原星海音樂學院鋼琴系副主任）朱楣、曾在德國及荷蘭等多個國家舉行過多場鋼琴音樂會的中國鋼琴家冼勁松、比利時鋼琴名家博復生，及香港演藝學院鍵盤學系教授黃懿倫等，7歲時已獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力，同年獲邀參加中央電視台《樂童嘉年華》鋼琴獨奏表演。9歲半再獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑，並於去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。除了鋼琴，Sabrina還擅長架子鼓，實力是Rockschool八級演奏文憑，並已擁有自己填詞及作曲的作品。

Sabrina曾在內地、香港及國際共四十多個鋼琴比賽中贏得大獎，包括第九屆中國施坦威鋼琴大賽、第4屆德國鋼琴公開賽、2018年「莫札特紀念獎」國際鋼琴公開賽、2018年維也納國際青少年鋼琴選拔賽等。演出經驗方面，Sabrina亦是數一數二，除了先後拍攝超過四十個廣告外，Sabrina 2017年曾於李雲迪鋼琴演唱會中表演四手聯彈，2018年獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會。