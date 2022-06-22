父親失監護權後再指控誹謗　Britney Spears無預警刪IG令粉絲擔憂

流行天后Britney Spears過去多年都被父親Jamie Spears監管，除了被掌控生活大小事務及財政，更被迫戴子宮環日日賣唱，生活猶如性奴。Britney為了自由不惜與父親對簿公堂，去年底Jamie宣布放棄監護權，讓Britney重獲自由。當大家都以為事件告一段落，加上剛剛跟男友拉埋天窗，日前Britney無預警刪掉Instagram，惹來粉絲擔憂。

Britney剛與拍拖6年的男友Sam Asghari低調完婚。（IG圖片）

根據外媒報道，父親Jamie突然於17日向法庭提交法律文件起訴Britney，指女兒發起社交媒體誹謗行動，企圖抹黑他。Jamie指Britney過去多次在Instagram上抹黑自己，並聲稱在監護權期間受虐待。消息指，Britney正準備撰寫回憶錄，繼續大爆父親的黑材料。

Britney Spears為脫父親監護權作供 爆被逼戴子宮環生活猶如性奴

對於Jamie的指控，Britney代表律師表示Britney曾多次入禀法庭希望能脫離父親監護權，而Jamie過去13年一直都用女兒的錢來付訴訟費，而繼續咬著Britney不放的目的就是為了錢。有不少粉絲對於偶像突然刪掉IG感到擔憂，更表示希望Britney能盡快完全脫離父親的「魔爪」。