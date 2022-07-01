黃家駒逝世29年｜忠粉為尋珍貴演唱會原片 致信商台揾林海峰幫手

Beyond長情粉絲Coey Wong寫信到商台，希望得知《Beyond繼續革命音樂會》視頻下落，林海峰及監製 German更讀出Coey 的來信。

Beyond忠粉寫信到商台尋演唱會母帶

昨日（30/6）是香港著名搖滾樂隊Beyond成員黃家駒逝世29年。早前就有Beyond長情粉絲Coey Wong寫信去商台，希望林海峰及監製German協助尋回92年8月在荃灣大會堂主辦名為《Beyond繼續革命音樂會》完整視頻，她在信中表示，這場是神秘演唱會，即使多年後關於這場演場會的片段及錄音的消息，都是片言隻語，沒有足本流出。

Coey 一直追查《Beyond繼續革命音樂會》的消息，更為此首次寫信到電台，更寫滿了三張紙，相當有心。

張敬軒收藏令Coey重燃希望



Coey 對這場Beyond演唱會念念不忘，她在信中表示一直追尋這個演唱會的消息，直到2018年《香港01》眾樂迷，獨家專訪張敬軒，訪問中軒仔表示整理資料期間，發現一盒Beyond從未發表過的現場母帶，Coey和一眾忠心粉絲覺得這盒母帶就是她們期待以久的《Beyond繼續革命音樂會》，Coey希望林海峰他日如有機會和張敬軒碰面時，請代為查問有關母帶最新情況。

張敬軒在整理錄音室時意外尋獲Beyond一盒未發行的錄音帶。（陳順禎攝）

張敬軒揭母帶秘密



Coey找林公子尋Beyond演唱會母帶在上月10日播出，不少粉絲留言支持Coey，亦希望林公子能代Coey找到母帶下落，而昨日（30/6）張敬軒現身圓方出席品牌活動時，就上述事件接受《香港01》訪問說：「我喺錄音搵到嗰餅帶，其實係Beyond喺旺角麥花臣球場嘅音樂會。而我哋曾經係試過開過餅帶嚟聽，好可惜可能係年代久遠，盒帶係有20%損害咗，變咗我哋唔敢再播落去，驚再播落去會損害得更勁。但從播放中我哋係聽到現場係一個音樂會，同時都聽到家駒把聲。而盒帶我哋係追溯唔到嗰個版權係邊個，只知盒帶應該係80年尾嗰啲時間。不過呢盒帶我哋最後都擺咗入倉度，尤其唔喺度嘅藝人，其實佢哋啲嘢我哋係唔會再掂。」雖然軒仔的收藏不是Coey心中所想，但相信一班Beyond粉絲，會感受到Coey的一番心意。

張敬軒透露已將該盒錄音擺放在倉庫。（陳順禎攝）

2018年張敬軒接受眾樂迷專訪，表示有一盒Beyond從未發表過的現場演出錄音。不過是麥花臣的演出，不是《《Beyond繼續革命音樂會》